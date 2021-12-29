Королівські пряники на Новий рік. Тримайте рецепт улюбленого імбирного печива Єлизавети ІІ

Традиція випікати імбирні пряники на зимові свята тільки приходить в Україну.

І якщо ви цього ще не робили, то наша Анастасія Єчкалова показала, як приготувати імбирне печиво за особливим, королівським, рецептом.

Це найпопулярніша в західному світі різдвяна прикраса вже кілька століть поспіль.

Ми покажемо, як приготувати новорічні пряники за рецептом шеф-кухаря королівської родини Великої Британії.

Там традиції дарувати пряничні фігурки — дуже давні. Улюблене святкове печиво Єлизавети ІІ — медово-імбирні пряники.

Рецепт імбирного печива

Хто ми такі, щоб відмовити собі скуштувати пряники за королівським рецептом?

Власниця маленької кондитерської Людмила з нами вперше готувала пряники за королівським рецептом. Він є на офіційному сайті Букінгемського палацу.

Інгредієнти:

борошно

мед

яйця

тростинний цукор

вершкове масло (82%)

імбир

кориця

сода

Рецепт дійсно королівський. По-перше, цукор потрібен саме тростинний, коричневий. Він утричі дорожчий за звичайний, білий.

Ощадити на королівських пряниках Людмила не радить і пояснює, що тростинний цукор від білого відрізняється тим, що надає страві карамельного смаку.

Приготування імбирного печива:

Для початку ми змішуємо спеції та соду з борошном. Додаємо відразу холодне вершкове масло.

Туди додаємо наш коричневий цукор, яйця та мед. Змішуємо.

Ось і все. Тісто готове. Ховаємо його у холодильник мінімум на п’ять годин, а краще на ніч.

Далі тісто розкатуєте і формочками для печива робите фігурки.

Ми продовжуємо дотримуватися королівських традицій.

Фігурки у нас півтора сантиметра завширшки. Якщо готувати стінки для пряникового будиночка, можна їх зробити товстішими.

Випікаються пряники швидко, тому краще з них не зводити очей.

Спочатку ми духовку розігріваємо до 160 градусів. Залежно від розміру, це 5-7 хвилин.

Імбирне печиво з духовки — це просто щось неймовірне!

Коли імбирне печиво відпочине після духовки й охолоне, можна його прикрасити айсингом. Це така глазур з яєчних білків, цукру і лимонного соку.

Але яйця обов’язково треба спершу помити, а вже потім з них діставати і збивати білки на глазур.

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