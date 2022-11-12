Студент с временно оккупированных территорий? Инструкция, как перевестись на бюджет

Несмотря на то, что в Украине идет полномасштабная война, наше образование продолжает функционировать и приспосабливаться к вызовам новой реальности.

Украинские власти понимают, как трудно учиться в условиях войны, не говоря уже о том, как сложно искать средства, чтобы платить за это.

Поэтому в Украине расширили список льготных категорий, имеющих право получить образование бесплатно или перевестись из контракта на бюджет.

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В Минреинтеграции дали пошаговую инструкцию, как студентам, проживающим или выехавшим из временно оккупированных территорий (ВОТ) и зон проведения боевых действий, можно перевестись из контрактной формы обучения на бюджетную.

Кто имеет право на перевод из контракта на бюджет

Лицами из оккупированных территорий или зон проведения боевых действий будут считаться жители 326 территориальных общин из следующих областей:

Донецкая;

Харьковская;

Днепропетровская;

Луганская;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Сумская;

Черниговская.

Напомним, что вместе со студентами ВОТ перевестись на государственную форму заказа могут дети погибших защитников Украины, участники боевых действий и их дети, люди, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.

Однако есть одно “но”. Студенты, которые были зачислены на контрактную форму обучения до 2021 года включительно и получают такую ​​степень образования впервые, не могут перевестись на бюджет.

Какие документы нужно для перевода и куда их подавать

Итак, если ты поступил(-а) на контрактную форму обучения в 2022 году и попадаешь в список льготников, то можешь подготовить пакет документов и перевестись на бюджет.

Тебе понадобится:

выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая сведения о месте жительства или нахождения человека в период 24 февраля 2022 года; документ об образовании, полученном в учреждении, которое находится на территории соответствующих территориальных общин.

Добавь эти документы к заявлению и отнеси к руководителю своего учебного заведения.

Далее университет проверит и осуществит верификацию поданных документов, а также внесет информацию о тебе в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле Соискатели образования.

Если твои данные успешно внесены в ЕДЕБО после 15 ноября, придется немного подождать. На место государственного заказа тебя переведут уже в 2023 году.

Бюджетных мест хватит на всех?

Переводить из контракта будут на бюджетные места, не использованные в 2022 году, или на освободившиеся вакантные места из-за того, что студент(-ка) государственного заказа перешел(-ла) на другую форму обучения или ушел(-ла) из вуза.

При отсутствии вакантных мест возможно увеличение объема госзаказа.

Однако самостоятельно без разрешения соответствующего госзаказчика руководителям заведений запрещается переводить студентов льготных категорий на освободившиеся места государственного заказа.

Если ты всегда мечтал(-а) получить высшее образование за границей, но были страхи, читай, как европейские университеты принимают украинцев во время войны.

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