В Украине переводят на бесплатное обучение в вузах ряд студентов — кого именно

Война помешала планам и спокойной жизни, травмировала и принесла боль. Качественно учиться в условиях постоянного стресса трудно, поэтому перед будущими студентами возникли дополнительные трудности.

Чтобы облегчить жизнь молодежи, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать постановление о переводе на государственный бюджет студентов и абитуриентов, пострадавших от войны.

А вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала не медлить с тем, чтобы утвердить постановление о бесплатном обучении льготников, ведь речь идет о нашей молодежи, нуждающейся в поддержке от государства.

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Минреинтеграции сообщило об определенных льготных категориях. Право на бесплатное обучение имеют все, кто:

проживает на временно оккупированной территории;

проживает на территории проведения боевых действий;

находится во временной оккупации, окружении, блокировке;

выехал с опасных территорий и является внутренне перемещенным лицом;

защитник или защитница Украины, участник(-ца) боевых действий;

дети участников боевых действий;

лица, получившие инвалидность в результате войны, и их дети;

дети погибших защитников Украины

Если ты уже студент(-ка) контрактной формы обучения, но попадаешь в одну из этих льготных категорий, можешь перевестись на государственную форму.

Украинские студенты не сидят без дела и делают свой вклад в победу Украины. Что делают студенты КПИ, чтобы помочь Украине, читай в нашем материале.

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