В Україні переводять на безкоштовне навчання у ВНЗ низку студентів — кого саме

Війна завадила планам і спокійному життю, вона травмувала і принесла біль. Якісно навчатися в умовах постійного стресу важко, тож перед майбутніми студентами постали додаткові труднощі.

Щоб полегшити життя молоді, президент України Володимир Зеленський доручив розробити постанову про переведення на державний бюджет студентів та вступників, які постраждали від війни.

А віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук закликала не зволікати з тим, щоб затвердити постанову про безплатне навчання пільговиків, адже йдеться про нашу молодь, яка потребує підтримки від держави.

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Мінреінтеграції повідомили про визначені пільгові категорії. Право на безплатне навчання мають усі, хто:

проживає на тимчасово окупованій території;

проживає на території проведення бойових дій;

перебуває в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні;

виїхав з небезпечних територій і є внутрішньо переміщеною особою;

захисник чи захисниця України, учасник(-ця) бойових дій;

діти учасників бойових дій;

особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, та їхні діти;

діти загиблих захисників України.

Якщо ти вже студент(-ка) контрактної форми навчання і потрапляєш в одну з цих пільгових категорій, то можеш перевестися на державну форму.

Українські студенти не сидять без діла й роблять свій внесок у перемогу України. Що роблять студенти КПІ, щоб допомогти Україні, читай у нашому матеріалі.

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