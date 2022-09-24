Безкоштовне навчання у США — не вигадка! Як українським школярам потрапити на програму обміну FLEX

Думаєш, що американська освіта дуже дорога? А як щодо стипендії, яка повністю покриває переліт до США в обидві сторони, навчання в американській школі протягом одного академічного року та проживання в американській родині?
Усе це можливо завдяки програмі Future Leaders Exchange Program (FLEX), яку фінансує уряд США.
Міністерство освіти та науки України розповіло, хто та на яких умовах може потрапити на програму обміну.
Наразі триває перший етап відбору учнів закладів загальної середньої освіти для участі в програмі FLEX на 2023/2024 навчальний рік.
Спробувати свої сили безкоштовно можуть усі охочі. Цієї осені конкурс проходитиме в онлайн-форматі.
Крім цього, взяти участь у відборі можуть і ті українці, які через війну зараз тимчасово проживають за кордоном.
Учасниками конкурсу можуть бути учні, які:
З вересня до грудня 2022 року конкурсанти пройдуть три тури відбору на програму в онлайн-форматі:
А якщо ти вже в 11 класі, то читай перелік обов’язкових предметів ЗНО-2023 та як проходитиме тестування наступного року.
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