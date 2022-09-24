Безкоштовне навчання у США — не вигадка! Як українським школярам потрапити на програму обміну FLEX

Думаєш, що американська освіта дуже дорога? А як щодо стипендії, яка повністю покриває переліт до США в обидві сторони, навчання в американській школі протягом одного академічного року та проживання в американській родині?

Усе це можливо завдяки програмі Future Leaders Exchange Program (FLEX), яку фінансує уряд США.

Міністерство освіти та науки України розповіло, хто та на яких умовах може потрапити на програму обміну.

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Конкурс на участь у FLEX 2023/2024

Наразі триває перший етап відбору учнів закладів загальної середньої освіти для участі в програмі FLEX на 2023/2024 навчальний рік.

Спробувати свої сили безкоштовно можуть усі охочі. Цієї осені конкурс проходитиме в онлайн-форматі.

Крім цього, взяти участь у відборі можуть і ті українці, які через війну зараз тимчасово проживають за кордоном.

Хто може стати учасником FLEX

Учасниками конкурсу можуть бути учні, які:

народились у період з 01.01.2006 до 15.07.2008 (з 5.02.2005 до 15.07.2008 для учасників з особливими потребами);

зараховані до закладу загальної середньої освіти в Україні, а також ті, хто тимчасово проживає та відвідує школу за кордоном або навчається дистанційно;

навчаються у 8-10 класі школи (8-11 класі для осіб з особливими освітніми потребами);

мають хороші та відмінні оцінки;

володіють англійською мовою;

є громадянами України та мають можливість отримати закордонний паспорт;

відповідають вимогам візи J-1;

не перебували у США більш ніж три місяці впродовж останніх п’яти років.

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Етапи конкурсу FLEX

З вересня до грудня 2022 року конкурсанти пройдуть три тури відбору на програму в онлайн-форматі:

І тур — заповнити аплікаційну форму та написати три твори на задані теми англійською мовою протягом десяти днів з моменту подання заявки. Аплікаційна форма буде доступною з 2 вересня до 13 жовтня 2022 року.

ІІ тур — скласти короткий письмовий тест з англійської мови.

ІІІ тур — заповнити анкету, написати твори англійською мовою, пройти співбесіду та стандартизований тест з англійської мови.

А якщо ти вже в 11 класі, то читай перелік обов’язкових предметів ЗНО-2023 та як проходитиме тестування наступного року.

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