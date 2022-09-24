Бесплатное обучение в США — не вымысел! Как украинским школьникам попасть на программу обмена FLEX

Думаешь, что американское образование очень дорогое? А как насчет стипендии, полностью покрывающей перелет в США в обе стороны, обучение в американской школе в течение одного академического года и проживание в американской семье?

Все это возможно благодаря программе Future Leaders Exchange Program (FLEX), финансируемой правительством США.

Министерство образования и науки Украины рассказало, кто и на каких условиях может попасть на программу обмена.

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Конкурс на участие во FLEX 2023/2024

Сейчас проходит первый этап отбора учеников учреждений общего среднего образования для участия в программе FLEX на 2023/2024 учебный год.

Попробовать свои силы бесплатно могут все желающие. Этой осенью конкурс будет проходить в онлайн-формате.

Кроме этого, принять участие в отборе могут и те украинцы, которые из-за войны сейчас временно проживают за границей.

Кто может стать участником FLEX

Участниками конкурса могут быть ученики, которые:

родились в период с 01.01.2006 по 15.07.2008 (с 5.02.2005 по 15.07.2008 для участников с особыми потребностями);

зачислены в заведение общего среднего образования в Украине, а также временно проживающие и посещающие школу за границей или обучающиеся дистанционно;

учатся в 8-10 классе школы (8-11 классе для лиц с особыми образовательными потребностями);

имеют хорошие и отличные оценки;

владеют английским языком;

являются гражданами Украины и имеют возможность получить загранпаспорт;

отвечают требованиям визы J-1;

не находились в США более трех месяцев на протяжении последних пяти лет.

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Этапы конкурса FLEX

С сентября по декабрь 2022 года конкурсанты пройдут три тура отбора на программу в онлайн-формате:

І тур — заполнить аппликационную форму и написать три произведения на заданные темы на английском языке в течение десяти дней с момента подачи заявки. Аппликационная форма будет доступна со 2 сентября по 13 октября 2022 года.

ІІ тур — сдать краткий письменный тест по английскому языку.

ІІІ тур — заполнить анкету, написать произведения на английском языке, пройти собеседование и стандартизированный тест по английскому языку.

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