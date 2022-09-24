Бесплатное обучение в США — не вымысел! Как украинским школьникам попасть на программу обмена FLEX

Думаешь, что американское образование очень дорогое? А как насчет стипендии, полностью покрывающей перелет в США в обе стороны, обучение в американской школе в течение одного академического года и проживание в американской семье?
Все это возможно благодаря программе Future Leaders Exchange Program (FLEX), финансируемой правительством США.
Министерство образования и науки Украины рассказало, кто и на каких условиях может попасть на программу обмена.
Сейчас проходит первый этап отбора учеников учреждений общего среднего образования для участия в программе FLEX на 2023/2024 учебный год.
Попробовать свои силы бесплатно могут все желающие. Этой осенью конкурс будет проходить в онлайн-формате.
Кроме этого, принять участие в отборе могут и те украинцы, которые из-за войны сейчас временно проживают за границей.
Участниками конкурса могут быть ученики, которые:
С сентября по декабрь 2022 года конкурсанты пройдут три тура отбора на программу в онлайн-формате:
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