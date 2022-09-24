Родительство

Бесплатное обучение в США — не вымысел! Как украинским школьникам попасть на программу обмена FLEX

Елена Яковлева, редактор сайта 24 сентября 2022, 20:00
Конкурс на участь у FLEX 2023/2024: деталі та вимоги програми
Фото: Pexels

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