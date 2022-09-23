Уже пора готовиться: список предметов для сдачи на ВНО-2023

Война продолжается, и, несмотря на опасения, что в ближайшее время она не закончится, Министерство образования уже думает о том, каким образом в следующем году абитуриенты будут проходить вступительные экзамены.

Уже представлена информация, каким будет внешнее независимое оценивание в 2023 году.

Читай, чего ждать выпускникам, а также список обязательных предметов для сдачи на ВНО-2023 в материале.

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ВНО-2023: когда будут проводить

Внешняя независимая оценка начнется 22 июня 2023 года и закончится 14 июля 2023 года.

Поэтому готовиться к ВНО нужно уже сейчас, а также заранее подготовить все необходимые документы.

Список обязательных предметов ВНО-2023

В следующем году запланировано полноценное тестирование уже не по трем предметам, как это было в условиях войны, а по 12. Обязательными будут два предмета.

Для всех вузов на первом месте — украинский язык, а второй обязательный предмет определяется вузом, куда планирует поступать абитуриент.

Предварительно это будет математика или история Украины.

Список обязательных предметов для сдачи на ВНО-2023

Пока одним обязательным предметом, который точно утвердили в МОН, является украинский язык. Второй обязательный, как мы писали выше, будет выбирать вуз.

Если направление образования не требует углубленного знания математики или истории Украины, то эти предметы будут оцениваться только при прохождении государственной итоговой аттестации.

В этом случае вопросы по истории Украины будут охватывать период с 1914 года до наших дней, а задачи по математике будут иметь стандартный уровень.

Сколько предметов нужно сдавать на ВНО-2023

Выпускник может сдать от пяти (обязательное количество, можно сдать бесплатно) до 12 предметов, перечень которых обусловлен направлением будущего образования.

Если абитуриент еще не определился со специальностью или планирует попробовать подать документы в вузы с разным набором предметов ВНО, он имеет право дополнительно пройти еще несколько тестов, но уже за свой счет.

Стоимость прохождения теста пока не обнародована. Перечень обязательных предметов на разные специальности будет обнародован вузами уже этой осенью.

Структура и программа ВНО в 2023 году останется такой же, как была в позапрошлом году.

Список предметов ВНО-2023: что нужно сдавать

Сейчас уже известно, что список дисциплин не будет отличаться от привычного.

Кроме упомянутых математики, украинского языка и литературы, в список войдут базовые науки: физика, химия, биология, география.

Полный список обязательных предметов, которые нужно сдавать на ВНО-2023

К базовым наукам абитуриент может по своему выбору пройти тестирование по одному из иностранных языков: английскому, немецкому, французскому и испанскому.

Конечно, наиболее популярен английский. Второй язык может стать как раз одним из тестов, которые абитуриенты проходят дополнительно и платно.

ВНО-2023: почему так много предметов

В нынешних условиях сдавать ВНО сложно. Некоторые ученики вообще не имеют возможности присоединиться к образовательному процессу из-за оккупации города или нахождения на территории России (например, семьи, которых принудительно вывезли с оккупированных территорий).

Министерство образования считает нужным вернуться к довоенным требованиям и надеется, что выпускники смогут должным образом подготовиться по всем необходимым дисциплинам.

Поэтому не откладывай на потом подготовку к экзаменам. Несмотря на временные трудности, лучше углубленно изучать предложенные на ВНО-2023 предметы уже с первых недель осени.

Если ты только присматриваешься к университетам и специальностям, то читай, как выбрать профессию своей мечты.

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