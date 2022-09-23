Уже час готуватися: список предметів для здачі на ЗНО-2023

Війна триває, і попри побоювання, що найближчим часом вона не закінчиться, Міністерство освіти вже думає, як саме наступного року абітурієнти проходитимуть вступні випробування.

Уже подано відомості, яким буде зовнішнє незалежне оцінювання у 2023 році.

Читай, чого очікувати випускникам, та список обов’язкових предметів для здачі на ЗНО-2023 в матеріалі.

ЗНО-2023: коли проводитимуть

Зовнішнє незалежне оцінювання почнеться 22 червня 2023 року й закінчиться 14 липня 2023 року.

Тому готуватися до ЗНО потрібно вже зараз, а також завчасно підготувати всі необхідні документи.

Список обов’язкових предметів ЗНО-2023

Наступного року заплановано повноцінне тестування вже не з трьох предметів, як це було в умовах війни, а з 12. Обов’язковими є два предмети.

Для всіх вишів найперше — це українська мова. Другий обов’язковий предмет визначається ВНЗ, куди планує вступати абітурієнт.

Попередньо це буде математика або історія України.

Список обов’язкових предметів для здачі на ЗНО-2023

Поки що одним обов’язковим предметом, який точно затвердили в МОН, є українська мова.

Якщо напрям освіти не вимагає поглибленого знання математики чи історії України, ці предмети будуть оцінюватися лише у разі проходженні державної підсумкової атестації.

У цьому випадку питання з історії України охоплюватимуть період з 1914 року до наших днів, а завдання з математики матимуть стандартний рівень.

Скільки предметів потрібно здавати на ЗНО-2023

Випускник може скласти від п’яти (обов’язкова кількість, складаються безкоштовно) до 12 предметів, перелік яких обумовлено напрямом майбутньої освіти.

Коли абітурієнт ще не визначився з фахом чи планує спробувати подати документи до вишів з різним набором предметів ЗНО, він має право додатково пройти ще кілька тестів, але вже за свій кошт.

Вартість проходження тесту поки що не оприлюднили.

Перелік обов’язкових предметів на різні спеціальності буде оприлюднено вишами вже цієї осені. Структура й програма ЗНО у 2023 році залишиться такою ж, як була позаторік.

Перелік предметів ЗНО-2023: що потрібно здавати

Зараз уже відомо, що перелік дисциплін не буде відрізнятися від звичного.

Окрім уже згаданих математики, української мови та літератури, до списку ввійдуть базові науки: фізика, хімія, біологія, географія.

Повний список обов’язкових предметів, які потрібно здавати на ЗНО-2023

Крім базових наук, абітурієнт може за власним вибором пройти тестування з однієї з іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської.

Звичайно, найбільш популярною є англійська. Друга мова може стати одним із тестів, які абітурієнти проходять додатково й платно.

ЗНО-2023: чому так багато предметів

У теперішніх умовах складати ЗНО важко. Деякі учні взагалі не мають змоги приєднатися до освітнього процесу через те, що перебувають в окупації або на території Росії (наприклад, родини яких примусово вивезли з окупованих територій).

Міністерство освіти вважає за потрібне повернутися до довоєнних вимог і сподівається, що випускники зможуть належно підготуватися з усіх потрібних дисциплін.

Тому не відкладай на потім підготовку до іспитів. Попри тимчасові труднощі, найкраще поглиблено вивчати запропоновані на ЗНО-2023 предмети вже з перших тижнів осені.

Якщо ж ти тільки приглядаєшся до університетів та спеціальностей, то читай, як обрати професію своєї мрії.

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