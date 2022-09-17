Не покладайся на везіння — як нарешті обрати професію мрії та не помилитись

Обрати професію мрії — справа не з легких. Вона потребує детального аналізу, терпіння та певних знань про ті чи інші спеціальності.

Часто старшокласники зовсім не розуміють, куди їм подавати документи, та обирають професії навмання. Цього точно робити не варто.

Міністерство освіти та науки України дало поради випускникам, як обрати професію, яка ідеально підійде саме тобі.

Визнач свої інтереси

Для цього дай відповіді на запитання:

Яка справа приносить мені радість?

Які мої хобі та інтереси?

Що я добре вмію робити?

Склади список професій, які б тебе зацікавили

На базі своїх відповідей склади список з 15-20 професій, які могли б тебе зацікавити. Їх можна знайти в інтернеті або попросити допомоги у батьків.

А ще дізнатись про нові професії та нюанси роботи можна на:

ярмарках вакансій, хакатонах, лекціях, які об’єднують людей однієї професії; днях відкритих дверей у закладах освіти; профорієнтаційних курсах на платформах EdEra, Prometheus, Освітній хаб тощо.

Крім того, не нехтуй тестами з профорієнтації. Проте зверни увагу, що далеко не всі вони якісні. Найкраще звернутись до шкільного психолога або класного керівника, які повинні мати бланки для профорієнтаційних тестів.

Якісні тести також можна знайти на сайті Державної служби зайнятості та платформі Всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар’єри.

Проаналізуй вибрані професії

Тепер тобі варто сісти й накреслити табличку для оцінки кожної професії з переліку, який ти написав(-ла).

За кожний показник став бали від одного до десяти:

актуальність професії на найближчі 5-10 років (це можна запитати в дорослих чи пошукати в інтернеті);

складність опанування — тривалість та вартість навчання, умови вступу, можливість безкоштовного здобуття освіти тощо;

власна зацікавленість у цій професії.

У “фінал” пройдуть три-п’ять професій з найвищими балами.

Дізнайся більше про вподобані професії

У цьому тобі допоможуть документальні фільми, статті, інтерв’ю чи відео тематичних блогерів. А найголовніше — самі представники цієї професії. Ти можеш навіть попросити відвідати їхні робочі місця.

Обговори результати з батьками чи вчителями

Одна голова добре, як то кажуть, але дві — краще. Поділись з важливими для тебе людьми, в чому ти вбачаєш плюси та мінуси вподобаних професій, та вислухай їхню думку.

Проте пам’ятай, що обиратимеш зрештою лише ти. Не став поради інших вище за свої почуття та пріоритети.

Знайди заклади освіти

Знайди заклади освіти, де ти зможеш здобути омріяну професію. Для цього скористайся Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Там можна відсортувати ВНЗ за видом, регіоном та напрямом діяльності.

Заклади професійної та професійно-технічної освіти за регіонами можна знайти тут.

Докладніше дізнатись про вступну кампанію 2022 можна на сайті МОН.

А якщо ти зараз за кордоном та не знаєш, куди вступати у Європі, то читай перелік університетів, які надають стипендії українцям.

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