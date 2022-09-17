Родительство

Не полагайся на везение — как выбрать профессию мечты и не ошибиться

Елена Яковлева, редактор сайта 17 сентября 2022, 09:00
Як обрати професію - поради старшокласникам від МОН
Фото: Pexels

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