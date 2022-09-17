Не полагайся на везение — как выбрать профессию мечты и не ошибиться

Выбрать профессию мечты — задача не из легких. Она требует детального анализа, терпения и знаний о тех или иных специальностях.

Часто старшеклассники совсем не понимают, куда им подавать документы, и выбирают профессии наугад. Этого точно делать не стоит.

Министерство образования и науки Украины дало советы выпускникам, как выбрать профессию, которая идеально подойдет тебе.

Определи свои интересы

Для этого ответь на вопросы:

Какое занятие доставляет мне радость?

Какие у меня хобби и интересы?

Что я хорошо умею делать?

Составь список профессий, которые бы тебя заинтересовали

На основании своих ответов составь список из 15-20 профессий, которые могли бы тебя заинтересовать. Их можно найти в Интернете или попросить помощи у родителей.

А еще узнать новые профессии и нюансы работы можно на:

ярмарках вакансий, хакатонах, лекциях, объединяющих людей одной профессии; днях открытых дверей в учебных заведениях; профориентационных курсах на платформах EdEra, Prometheus, Образовательный хаб и т.д.

Кроме того, не пренебрегай тестами по профориентации. Однако обрати внимание, что далеко не все они качественные. Лучше обратиться к школьному психологу или классному руководителю, у которых должны бланки для профориентационных тестов.

Качественные тесты можно также найти на сайте Государственной службы занятости и платформе Всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры.

Проанализируй выбранные профессии

Теперь тебе следует сесть и начертить табличку для оценки каждой профессии из списка, которую ты написал(-а).

За каждый показатель ставь баллы от одного до десяти:

актуальность профессии на ближайшие 5-10 лет (это можно спросить у взрослых или поискать в Интернете);

сложность овладения — продолжительность и стоимость обучения, условия поступления, возможность бесплатного получения образования и т.п.;

собственный интерес к этой профессии.

В “финал” пройдут три-пять профессий с самыми высокими баллами.

Узнай больше о понравившихся профессиях

В этом тебе помогут документальные фильмы, статьи, интервью или видео тематических блогеров. А самое главное — представители этой профессии. Ты даже можешь попросить посетить их рабочее место.

Обсуди результаты с родителями или учителями

Одна голова хорошо, как говорится, но две — лучше. Поделись с важными для тебя людьми, в чем ты видишь плюсы и минусы понравившихся профессий, и выслушай их мнение.

Однако помни, что выбирать в конце концов придется только тебе. Не ставь советы других выше своих чувств и приоритетов.

Найди учебные заведения

Найди учебные заведения, где ты сможешь получить желанную профессию. Для этого воспользуйся Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЭБО). Там можно отсортировать ВУЗы по виду, региону и направлению деятельности.

Заведения профессионального и профессионально-технического образования по регионам можно найти здесь.

Подробнее узнать о вступительной кампании 2022 можно на сайте МОН.

А если ты сейчас за границей и не знаешь, куда поступать в Европе, то читай перечень университетов, предоставляющих стипендии украинцам.

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