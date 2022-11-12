Студент(-ка) з тимчасово окупованих територій? Інструкція, як перевестися на бюджет

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 12 Листопада 2022, 09:00
перевестися на бюджет
Фото: Unsplash

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