Студент(-ка) з тимчасово окупованих територій? Інструкція, як перевестися на бюджет

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, наша освіта продовжує функціонувати та пристосовуватися до викликів нової реальності.
Українська влада розуміє, як важко навчатися в умовах війни, не кажучи вже про те, як складно шукати кошти, щоб платити за це.
Тому в Україні розширили список пільгових категорій, які мають право здобути освіту безплатно або перевестися з контракту на бюджет.
У Мінреінтеграції дали покрокову інструкцію, як студентам, які проживають або виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та із зон проведення бойових дій, можна перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну.
Особами з окупованих територій або зони проведення бойових дій вважатимуться мешканці 326 територіальних громад з таких областей:
Нагадаємо, що разом зі студентами ТОТ перевестися на державну форму замовлення можуть діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.
Однак є одне “але”. Студенти, які були зараховані на контрактну форму навчання до 2021 року включно і здобувають такий ступінь освіти вперше, не можуть перевестися на бюджет.
Отож, якщо ти вступив(-ла) на контрактну форму навчання у 2022 році та потрапляєш у список пільговиків, можеш підготувати пакет документів і перевестися на бюджет.
Тобі знадобиться:
Додай ці документи до заяви та віднеси до керівника свого закладу освіти.
Далі університет перевірить та здійснить верифікацію поданих документів і внесе інформацію про тебе до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі Здобувачі освіти.
Якщо твої дані успішно внесли до ЄДЕБО після 15 листопада, то доведеться трохи зачекати. На місце державного замовлення тебе переведуть вже у 2023 році.
Якщо твої дані успішно внесли до ЄДЕБО після 15 листопада, то доведеться трохи зачекати. На місце державного замовлення тебе переведуть вже у 2023 році.
Переводити з контракту будуть на бюджетні місця, які не використали у 2022 році, або на вакантні місця, які звільнилися через те, що студнт(-ка) державного замовлення перейшов(-ла) на іншу форму навчання чи пішов(-ла) з ВНЗ.
За відсутності вакантних місць можливе збільшення обсягу державного замовлення.
За відсутності вакантних місць можливе збільшення обсягу державного замовлення.
Однак самостійно без дозволу відповідного держзамовника керівникам закладів забороняється переводити студентів пільгових категорій на вивільнені місця державного замовлення.
Якщо ти завжди мріяв(-ла) здобути вищу освіту за кордоном, але були страхи, то читай, як європейські університети приймають українців під час війни.
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