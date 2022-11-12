Студент(-ка) з тимчасово окупованих територій? Інструкція, як перевестися на бюджет

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, наша освіта продовжує функціонувати та пристосовуватися до викликів нової реальності.

Українська влада розуміє, як важко навчатися в умовах війни, не кажучи вже про те, як складно шукати кошти, щоб платити за це.

Тому в Україні розширили список пільгових категорій, які мають право здобути освіту безплатно або перевестися з контракту на бюджет.

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У Мінреінтеграції дали покрокову інструкцію, як студентам, які проживають або виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та із зон проведення бойових дій, можна перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну.

Хто має право на переведення з контракту на бюджет

Особами з окупованих територій або зони проведення бойових дій вважатимуться мешканці 326 територіальних громад з таких областей:

Донецька;

Харківська;

Дніпропетровська;

Луганська;

Запорізька;

Херсонська;

Миколаївська;

Сумська;

Чернігівська.

Нагадаємо, що разом зі студентами ТОТ перевестися на державну форму замовлення можуть діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Однак є одне “але”. Студенти, які були зараховані на контрактну форму навчання до 2021 року включно і здобувають такий ступінь освіти вперше, не можуть перевестися на бюджет.

Які документи треба для переведення та куди їх подавати

Отож, якщо ти вступив(-ла) на контрактну форму навчання у 2022 році та потрапляєш у список пільговиків, можеш підготувати пакет документів і перевестися на бюджет.

Тобі знадобиться:

витяг з реєстру територіальної громади, який має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування людини станом на 24 лютого 2022 року; документ про освіту, здобуту у закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад.

Додай ці документи до заяви та віднеси до керівника свого закладу освіти.

Далі університет перевірить та здійснить верифікацію поданих документів і внесе інформацію про тебе до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі Здобувачі освіти.

Якщо твої дані успішно внесли до ЄДЕБО після 15 листопада, то доведеться трохи зачекати. На місце державного замовлення тебе переведуть вже у 2023 році.

Бюджетних місць вистачить на всіх?

Переводити з контракту будуть на бюджетні місця, які не використали у 2022 році, або на вакантні місця, які звільнилися через те, що студнт(-ка) державного замовлення перейшов(-ла) на іншу форму навчання чи пішов(-ла) з ВНЗ.

За відсутності вакантних місць можливе збільшення обсягу державного замовлення.

Однак самостійно без дозволу відповідного держзамовника керівникам закладів забороняється переводити студентів пільгових категорій на вивільнені місця державного замовлення.

Якщо ти завжди мріяв(-ла) здобути вищу освіту за кордоном, але були страхи, то читай, як європейські університети приймають українців під час війни.

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