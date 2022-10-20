Подорожі та натхнення

Чи можуть студенти іноземних ВНЗ виїжджати за кордон — пояснення юриста

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 18:00
Як студентам виїхати за кордон під час воєнного стану в Україні
Фото: Facebook

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