Чи можуть студенти іноземних ВНЗ виїжджати за кордон — пояснення юриста

Під час воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за межі України, окрім певних винятків.

Але чи є категорія студентів іноземних ВНЗ тим самим винятком з правил? Як таким юнакам перетнути кордон та чи допоможе в цьому Міністерство освіти та науки?

Українська Правда. Життя розібралась у цьому питанні. Читай відповіді далі.

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Чи можуть студенти виїжджати за кордон

У постанові уряду від 20 травня чітко вказано, хто з чоловіків може виїхати з України під час війни. І студенти не входять до цього переліку.

Утім відомо, що до середини вересня деякі студенти все-таки виїжджали. Це було на основі постанов Кабінету Міністрів України та заяви ДПСУ від 4 квітня.

Остаточно виїзд студентів за кордон унеможливили 14 вересня внутрішнім розпорядженням ДПСУ, текст якого не оприлюднювали.

За законом про мобілізацію і порядком перетину державного кордону, студенти не повинні виїжджати за кордон взагалі.

Всі інші дозволи — це було пом’якшення, яке тепер вирішили прибрати, — пояснює адвокат Андрій Новак.

За його словами, Держприкордонна служба керується наявними нормами законодавства, тому подавати до суду — немає сенсу.

При цьому раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що студентам дозволять виїжджати лише за умови, що уряд ухвалить зміни до постанови №57, яка визначає правила перетину кордону.

А поки цього не сталось, Держприкордонслужба заперечує можливість отримання якихось спеціальних дозволів для виїзду з України.

Чи може допомогти МОН

За неофіційними даними, університет може звернутись до МОН, а МОН — до ДПСУ. І тоді Голова Держприкордонслужби може в індивідуальному порядку дозволити якійсь групі чи одному студенту виїхати за кордон.

— Ми можемо надавати певні листи до Державної прикордонної служби для прийняття нею рішень. Оскільки міністерство чітко знає, що це міжнародний договір, що студент вступив на навчання, умовно, задовго до початку війни, — каже міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Проте він підкреслює, що МОН “жодним чином не здійснює пропуск через державний кордон”.

Юрист Андрій Новак вважає, що спробувати звернутись до МОН справді можна.

Це зовсім не унормовано. Це в ручному режимі. Але уявіть собі, що це має бути за студент і який у нього має бути вплив на Міністерство освіти, щоб воно зверталося до прикордонної служби, — зазначає він.

Тож студентам, яким відмовили у виїзді за кордон, залишається лише навчатись онлайн, якщо іноземний ВНЗ дає таку можливість.

Також Шкарлет просить міністрів з інших країн надавати українським студентам академічну відпустку на один рік зі збереженням оплати та місця в закордонному університеті.

Тим часом петиція про скасування заборони на виїзд студентів іноземних ВНЗ набрала необхідні 25 000 голосів. Зараз її розглядає президент.

Разом з тим, з 1 вересня 2022 року знову відбулись деякі зміни в законодавстві. Читай, хто з чоловіків може виїжджати за кордон — Кабмін додав ще одну категорію українців та озвучив умови.

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