Не входять до переліку винятків: студенти іноземних вишів не зможуть виїхати з України

Через заборону на виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану українські студенти іноземних вишів не можуть розпочати своє навчання. Більшості з них загрожує відрахування у разі неявки до університету.

Попри благання та істерики студентства, виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше неможливий. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Причиною такого рішення стало масове підроблення документів українськими чоловіками, які з допомогою документів студента намагалися покинути територію країни та уникнути можливої мобілізації.

Згідно з Постановою Уряду, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

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Студентам дозволять виїжджати, якщо уряд ухвалить зміни до постанови 57, яка визначає правила перетину кордону, додав речник.

Для цього уряд повинен розробити спеціальний механізм перетину кордону, але навіть зараз ніякого прописаного пункту у законі про те, чому саме студенти не мають права виїхати за кордон під час воєнного стану, немає.

Разом з тим призову студенти не підлягають. Мобілізація можлива лише деякої групи студентів: про кого мова — читай у матеріалі.

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