Не входять до переліку винятків: студенти іноземних вишів не зможуть виїхати з України

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 15:00
Виїзд за кордон студентів
Фото: Pexels

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