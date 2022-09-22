Не входят в список исключений: студенты иностранных вузов не смогут выехать из Украины

Из-за запрета на выезд за границу мужчин во время военного положения украинские студенты иностранных вузов не могут приступить к учебе. Большинству из них грозит отчисление в случае неявки в университет.

Несмотря на мольбы и истерики студенчества, выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения больше невозможен. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Причиной такого решения стала массовая подделка документов украинскими мужчинами, которые с помощью документов студента пытались покинуть территорию страны и избежать возможной мобилизации.

Согласно Постановлению Правительства, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

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Студентам разрешат выезжать, если правительство примет изменения в постановление 57, которое определяет правила пересечения границы, добавил представитель.

Для этого правительство должно разработать специальный механизм пересечения границы, но даже сейчас никакого прописанного пункта в законе о том, почему студенты не имеют права выехать за границу, во время военного положения нет.

Вместе с тем призыву в армию студенты не подлежат. Мобилизация возможна лишь в некоторой группе студентов: о ком речь — читай в материале.

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