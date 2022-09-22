Не входят в список исключений: студенты иностранных вузов не смогут выехать из Украины

Виктория Мельник, редактор сайта 22 сентября 2022, 15:00
Выезд за границу студентов
Фото: Pexels

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