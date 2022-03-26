Загальна мобілізація в Україні: як отримати відстрочку

Хоч в Україні триває загальна мобілізація, частина військовозобов’язаних може отримати відстрочку. Йдеться не лише про тих, хто працює на критично важливу інфраструктуру.

Забронювати працівників може фактично будь-яке підприємство, якщо у разі призову цих людей йому стане складно функціонувати.

А поки в Росії мобілізують уже неповнолітніх і шукають військових на місцевому OLX, в Україні — черги до військкоматів із добровольців!

У нас уже жартують: потрапити в лави тероборони можна тільки по блату.

— Кілька моїх знайомих питали: як записатися в ТО? Я запитував про це у наших командирів. Стандартна відповідь: ми укомплектовані людьми на 150 відсотків. Не знаю як, але проходять ті, кому пощастило себе продати, — каже журналіст Вадим Петрасюк.

Та війна охоплює не лише фронт. Ефективний тил Україні теж дуже потрібен. Отже, держава дозволяє підприємствам бронювати найбільш цінних працівників.

Окрім аграріїв, бронювання насамперед отримали енергетики, комунальники, пекарі, лікарі. Вони відповідають за критично важливі сфери.

Дивися детальніше, хто та як може отримати відстрочку.

Наразі в Україні проходить друга хвиля мобілізації: призивають військовослужбовців, які проходили військову службу чи служили за контрактом з 2014 року.Читай, що треба знати, щоб мобілізація відбулася згідно з законом.