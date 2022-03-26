Общая мобилизация в Украине: как получить отсрочку

Хотя в Украине идет общая мобилизация, часть военнообязанных может получить отсрочку. Речь идет не только о тех, кто работает на критически важную инфраструктуру.

Забронировать работников может практически любое предприятие, если в случае призыва этих людей ему будет сложно функционировать.

А пока в России мобилизуют уже несовершеннолетних и ищут военных на местном OLX, в Украине — очереди в военкоматы из добровольцев!

У нас уже шутят: попасть в ряды терробороны можно только по блату.

— Несколько моих знакомых спрашивали: как записаться в ТО? Я спрашивал об этом у наших командиров. Стандартный ответ: мы укомплектованы людьми на 150 процентов. Не знаю как, но проходят те, кому удалось себя продать, — говорит журналист Вадим Петрасюк.

Но война охватывает не только фронт. Эффективный тыл Украине тоже очень нужен. Следовательно, государство позволяет предприятиям бронировать наиболее ценных работников.

Кроме аграриев, бронирование в первую очередь получили энергетики, коммунальщики, пекари, врачи. Они отвечают за критически важные сферы.

Смотри подробнее, кто и как может получить отсрочку.

Сейчас в Украине проходит вторая волна мобилизации: призывают военнослужащих, которые проходили военную службу или служили по контракту с 2014 года. Читай, что нужно знать, чтобы мобилизация прошла по закону.