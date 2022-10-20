Могут ли студенты иностранных ВУЗов выезжать за границу — объяснение юриста

Во время военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за пределы Украины, кроме определенных исключений.

Но является ли категория студентов иностранных ВУЗов тем самым исключением из правил? Как таким юношам пересечь границу и поможет ли в этом Министерство образования и науки?

Украинская правда. Жизнь разобралась в этом вопросе. Читай ответы дальше.

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Могут ли студенты выезжать за границу

В постановлении правительства от 20 мая четко указано, кто из мужчин может выехать из Украины во время войны. И студенты не входят в этот список.

Однако известно, что до середины сентября некоторые студенты все-таки выезжали. Это было основано на постановлениях Кабинета Министров Украины и заявлении ГПСУ от 4 апреля.

Окончательно выезд студентов за границу сделали невозможным 14 сентября внутренним распоряжением ГПСУ, текст которого не обнародовали.

По закону о мобилизации и порядке пересечения государственной границы, студенты не должны выезжать за границу вообще.

Все остальные разрешения — это смягчение, которое теперь решили убрать, — объясняет адвокат Андрей Новак.

По его словам, Госпогранслужба руководствуется имеющимися нормами законодательства, поэтому подавать в суд нет смысла.

При этом ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорил, что студентам разрешат выезжать только при условии, что правительство примет изменения в постановлении №57, которое определяет правила пересечения границы.

А пока этого не произошло, Госпогранслужба отрицает возможность получения каких-либо специальных разрешений для выезда из Украины.

Может ли помочь МОН

По неофициальным данным, университет может обратиться в МОН, а МОН — в ГПСУ. И тогда Председатель Госпогранслужбы может в индивидуальном порядке разрешить какой-то группе или одному студенту выехать за границу.

Мы можем предоставлять определенные письма Государственной пограничной службе для принятия ею решений.

Поскольку министерство четко знает, что это международный договор, что студент поступил на обучение, условно, задолго до начала войны, — говорит министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Однако он подчеркивает, что МОН “никаким образом не осуществляет пропуск через государственную границу”.

Юрист Андрей Новак считает, что попытаться обратиться в МОН действительно можно.

Это совсем не нормировано. Это вручную. Но представьте себе, что это должен быть за студент и какое у него должно быть влияние на Министерство образования, чтобы оно обращалось в пограничную службу, — отмечает он.

Поэтому студентам, которым отказали в выезде за границу, остается учиться онлайн, если иностранный ВУЗ дает такую ​​возможность.

Также Шкарлет просит министров других стран предоставлять украинским студентам академический отпуск на год с сохранением оплаты и места в зарубежном университете.

Между тем, петиция об отмене запрета на выезд студентов иностранных ВУЗов набрала необходимые 25 000 голосов. Сейчас ее рассматривает президент.

Вместе с тем с 1 сентября 2022 года вновь произошли некоторые изменения в законодательстве. Читай, кто из мужчин может выезжать за границу — Кабмин добавил еще одну категорию украинцев и озвучил условия.

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