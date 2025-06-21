Коли у тата стрес, страждає і малюк: несподівані висновки вчених

Зазвичай основна увага при народженні дитини зосереджена на мамі. Але нові наукові дані змінюють цю парадигму.

Якщо тато переживає тривогу, депресію чи хронічний стрес, то це може мати довготривалі наслідки для емоційного та фізичного розвитку дитини. Детальніше про це — у нашому матеріалі. Про результати дослідження розповів CNN.

Батьки впливають на розвиток дитини

Саме на мам лягає основна відповідальність за формування умов, у яких росте і розвивається дитина. І це визнають і вчені, і суспільство. Але сучасна наука частіше аналізує це питання. Нещодавно опубліковане масштабне дослідження стверджує, що психічний стан тата також суттєво впливає на стан дитини.

Зокрема, вчені з Австралії проаналізували дані 84 попередніх досліджень і з’ясували, що тривога, депресія чи стрес батька пов’язаний із нижчим рівнем когнітивного, мовного, емоційного та фізичного розвитку малюка!

Чоловіки піддаються ризику підвищеного психічного дистресу під час переходу до батьківства.

Навіть якщо батько не має клінічного діагнозу, але перебуває в постійному напруженні, це вже може впливати на його здатність формувати здорові стосунки з дитиною. А саме це критично важливо у перші роки життя — від моменту зачаття і до 2 років після народження.

Як саме стрес впливає на дитину

Вчені дослідили шість напрямів розвитку: соціально-емоційний, когнітивний, мовний, фізичний, адаптивний і моторний. Виявилося, що найбільше психічний стан батька впливає саме на когнітивні здібності, здатність встановлювати зв’язки з іншими людьми, а також на мову і фізичне здоров’я.

Наприклад, діти таких батьків мали гірші показники навчання, пам’яті, уваги. А також вони частіше страждали від порушень сну чи затримки росту. Водночас зв’язок з адаптивними та моторними навичками був не таким вираженим.

— На сьогодні це найглобальніший огляд зв’язку між перинатальним психічним здоров’ям батьків і розвитком нащадків.

Про це розповіла клінічна психологиня Деліс Хатчінсон.

За її словами, важливо розширити програми підтримки та скринінгу психічного здоров’я не тільки для матерів, а й для батьків. Це може бути консультація в терапевта, обговорення із сімейним лікарем або ж участь у спеціальних заходах.

Експерти впевнені, що навіть якщо діти вже підросли, ніколи не пізно звернути увагу на власне психічне здоров’я. Це не прояв слабкості, а навпаки — турбота про майбутнє своєї родини.

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