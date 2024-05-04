Здоров'я та краса

Спорт і психіка взаємопов’язані? Як фізична підготовка впливає на психологічне здоров’я дітей — дослідження

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Травня 2024, 12:00
як спорт впливає на психіку дитини
Фото: Pexels

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