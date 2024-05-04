Спорт і психіка взаємопов’язані? Як фізична підготовка впливає на психологічне здоров’я дітей — дослідження

Більшість знають, що спортивне навантаження має хороший вплив на наше тіло та загальний стан організму. Але чи знаєш ти, що фізична підготовка може захистити від тривоги, депресії та проблем з концентрацією уваги? Так-так, саме такі висновки зробили учені у новому дослідженні у JAMA Pediatrics.

Як спорт впливає на психологічне здоров’я дітей

У дослідженні Тайванських учених зазначають, що діти та підлітки, які регулярно займаються спортом можуть бути більш захищеними від розвитку депресії, тривожності та синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Автори дослідження також встановили, що кращі показники серцево-судинної діяльності, сили та м’язової витривалості пов’язані з потужнішим захистом від психічних розладів.

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Вони описали цей зв’язок як дозозалежний. Це свідчить про те, що чим кращий рівень фізичної підготовки має дитина чи підліток, тим менша ймовірність виникнення у неї психічних розладів.

Такі висновки були опубліковані на тлі зростання кількості діагнозів психічних розладів серед молоді у США та інших країнах, що спонукало до глибшого дослідження та подальшого подолання цієї проблеми.

Яким чином проводили дослідження

Дослідження включало аналіз даних з двох великих джерел. Зокрема, це тести на фізичну підготовку у тайванських школах та національної бази даних медичного страхування. Використовуючи анонімні дані, дослідники порівнювали фізичну підготовку та стан психічного здоров’я учнів.

Ризик психічних розладів оцінювався на основі трьох показників фізичної підготовки: кардіовитривалості, м’язової сили та м’язової витривалості.

Вчені встановили, що покращення цих показників корелювало зі зниженням ризику психічних розладів. Наприклад, коли дівчата пробігали 800 метрів на 30 секунд швидше — це пов’язували із нижчим ризиком розвитку тривожних розладів, депресії та СДУГ. Водночас у хлопчиків це знижувало тривожність і ризик психічних розладів.

Також коли хлопці присідали на п’ять разів більше за хвилину це пов’язували зі зниженням тривожності та ризику розладу у них. Разом з тим у дівчат спостерігали зниження ризику депресії та тривожності.

Дослідники зазначили, що ці результати свідчать про потенціал кардіо – та м’язових тренувань як захисних факторів у запобіганні психічних розладів у дітей і підлітків.

Нове дослідження використовувало об’єктивні міри та незалежні оцінки.

Експерти стверджують, що фізичне і психічне здоров’я вже були пов’язані між собою. Однак попередні дослідження здебільшого спиралися на опитувальники та анкетування. Водночас нове дослідження базувалося на незалежних оцінках та об’єктивних критеріях.

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