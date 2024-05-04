Спорт и психика взаимосвязаны? Как физическая подготовка влияет на психологическое здоровье детей — исследование

Большинство знают, что спортивная нагрузка имеет хорошее влияние на наше тело и общее состояние организма. Но знаешь ли ты, что физическая подготовка может защитить от тревоги, депрессии и проблем с концентрацией внимания? Да-да, именно такие выводы сделали ученые в новом исследовании в JAMA Pediatrics.

Как спорт влияет на психическое здоровье детей

В исследовании Тайваньских ученых отмечают, что дети и подростки, которые регулярно занимаются спортом, могут быть более защищенными от развития депрессии, тревожности и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Авторы исследования также установили, что лучшие показатели сердечно-сосудистой деятельности, силы и мышечной выносливости связаны с лучшей защитой от этих психических расстройств.

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Они описали эту связь как дозозависимую. Это свидетельствует о том, что чем лучше уровень физической подготовки имеет ребенок или подросток, тем меньше вероятность возникновения психических расстройств у него.

Такие выводы были опубликованы на фоне роста количества диагнозов психических расстройств среди молодежи в США и других странах, что побудило к более глубокому исследованию и дальнейшему преодолению этой проблемы.

Каким образом проводили исследование

Исследование включало анализ данных из двух крупных источников. В частности, это тесты на физическую подготовку в тайваньских школах и национальной базы данных медицинского страхования. Используя анонимные данные, исследователи сравнивали физическую подготовку и состояние психического здоровья учащихся.

Риск психических расстройств оценивался на основе трех показателей физической подготовки: кардиовыносливости, мышечной силы и мышечной выносливости.

Ученые установили, что улучшение этих показателей коррелировало со снижением риска психических расстройств. Например, когда девушки пробегали 800 метров на 30 секунд быстрее — это связывали с более низким риском развития тревожных расстройств, депрессии и СДВГ. В то же время у мальчиков это снижало тревожность и риск психических расстройств.

Также когда ребята приседали на пять раз больше в минуту это связывали со снижением тревожности и риска расстройства у них. Вместе с тем у девушек наблюдали снижение риска депрессии и тревожности.

Исследователи отметили, что эти результаты свидетельствуют о потенциале кардио- и мышечных тренировок как защитных факторов в предотвращении психических расстройств у детей и подростков.

Они также подчеркнули, что, в отличие от предыдущих исследований, которые опирались на самоотчеты и анкетирование, новое исследование использовало объективные меры и независимые оценки.

Эксперты утверждают, что физическое и психическое здоровье всегда были связаны между собой. Однако предыдущие исследования в основном опирались на опросники и анкетирование. В то же время новое исследование базировались на независимых оценках и объективных критериях.

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