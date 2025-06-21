Когда у папы стресс, страдает и малыш: неожиданные выводы ученых

Обычно основное внимание при рождении ребенка сосредоточено на маме. Но новые научные данные меняют эту парадигму.

Если папа переживает тревогу, депрессию или хронический стресс, то у этого могут быть долговременные последствия для эмоционального и физического развития ребенка. Подробнее об этом — в нашем материале. О результатах исследования рассказал CNN.

Папы влияют на развитие ребенка

Именно на мам ложится основная ответственность за формирование условий, в которых растет и развивается ребенок. И это признают и ученые, и общество. Но современная наука чаще анализирует этот вопрос. Недавно опубликованное масштабное исследование утверждает, что психическое состояние папы также существенно влияет на состояние ребенка.

В частности, ученые из Австралии проанализировали данные 84 предыдущих исследований и выяснили, что тревога, депрессия или стресс отца связан с более низким уровнем когнитивного, речевого, эмоционального и физического развития малыша!

Мужчины подвергаются риску повышенного психического дистресса при переходе к отцовству.

Даже если у родителя нет клинического диагноза, но находится в постоянном напряжении, это уже может влиять на его способность формировать здоровые отношения с ребенком. А именно это критически важно в первые годы жизни — с момента зачатия и до 2 лет после рождения.

Как именно стресс влияет на ребенка

Ученые исследовали шесть направлений развития: социально-эмоциональное, когнитивное, языковое, физическое, адаптивное и моторное. Оказалось, что больше всего психическое состояние отца влияет именно на когнитивные способности, способность устанавливать связи с другими людьми, а также на речь и физическое здоровье.

Например, у детей таких родителей были худшие показатели обучения, памяти, внимания. А также они чаще страдали от нарушений сна или задержки роста. В то же время связь с адаптивными и моторными навыками была не такой выраженной.

— На сегодня это наиболее глобальный обзор связи между перинатальным психическим здоровьем родителей и развитием потомков.

Об этом рассказала клинический психолог Делис Хатчинсон.

По ее словам, важно расширить программы поддержки и скрининга психического здоровья не только для матерей, но и для родителей. Это может быть консультация у терапевта, обсуждение с семейным врачом или же участие в специальных мероприятиях.

Эксперты уверены, что даже если дети уже подросли, никогда не поздно обратить внимание на собственное психическое здоровье. Это не проявление слабости, а наоборот — забота о будущем своей семьи.

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