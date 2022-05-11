Здоров'я та краса

І свербить, і болить? Читай, чому виникає сухість шкіри та що з цим робити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Травня 2022, 14:00
Чому суха шкіра і що робити - поради дерматологині
Фото: Unsplash

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