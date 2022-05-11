І свербить, і болить? Читай, чому виникає сухість шкіри та що з цим робити

Сухість шкіри може спричиняти суттєвий дискомфорт: свербіння, біль та подразнення. Лікарка-дерматологиня Олена Абрамчук розповіла у своєму Instagram, що робити, якщо маєш таку проблему.

Чому виникає сухість шкіри

Основними причинами сухості шкіри є:

зневоднення;

шкірні та деякі інші захворювання;

постійний стрес;

неправильний раціон;

дефіцит мінералів та вітамінів;

частий контакт з водою;

сухе повітря;

агресивні косметичні засоби;

куріння тощо.

Лагідне купання

Дерматологиня рекомендує людям із сухою шкірою купатися в душі, а не у ванній. Час купання варто обмежити до п’яти – десяти хвилин.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Контролюй температуру води, адже гаряча вода посилює сухість та свербіж. Зупинися приблизно на 32–34 °C. Використовуй м’які мийні засоби, але не щодня, а лише раз на тиждень. Не намилюй усе тіло, а лише певні зони.

Щоб не подразнювати ще більше шкіру, не використовуй мочалку та щітки. Після купання лагідно промокни тіло рушником, розтирати не варто.

Постійне зволоження

Регулярно зволожуй тіло з голови до п’ят, а щоб не забувати про щоденний ритуал — поклади крем біля ліжка.

Стеж за своїм середовищем: щодня провітрюй квартиру та тримай середню температуру в приміщенні на рівні 19–20 °C.

Комфортний одяг

Неправильний одяг може лише погіршити ситуацію. Тож віддавай перевагу речам без грубих швів та уникай синтетичних тканин. Якщо малюк має суху шкіру, то одягай йому бавовняні рукавиці, щоб дитинка не розчухувала сама себе.

Захист на пляжі

Насправді захищати шкіру від сонця потрібно цілий рік, але особливо приділяй цьому увагу з середини березня до кінця вересня.

Скоро вже буде літо, жарко й люди почнуть часто пітніти. Це природно, але намагайся не залишати піт на шкірі, а за можливості прийняти швидкий душ.

Після пляжу обов’язково зволожуй тіло, адже сіль сушить шкіру. Але перед цим не забудь покупатися у прісній воді.

Загалом потрібно збалансовано харчуватись, проте обмежувати себе в певних продуктах краще лише після консультації з лікарем та виявлення харчових алергій.

Коли ми порушуємо свій режим сну та відпочинку, живемо в стресі та перевтомлюємось, організм може реагувати по-різному. Читай, як прибрати темні кола під очима в домашніх умовах.