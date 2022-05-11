И зудит, и болит? Читай, почему возникает сухость кожи и что с этим делать

Сухость кожи может приносить существенный дискомфорт: зуд, боль и раздражение. Дерматолог Елена Абрамчук рассказала в своем Instagram, что делать, если у тебя такая проблема.
Основными причинами сухости кожи являются:
Дерматолог рекомендует людям с сухой кожей купаться в душе, а не в ванной. Время купания следует ограничить до пяти – десяти минут.
Контролируй температуру воды, ведь горячая вода усиливает сухость и зуд. Остановись примерно на 32–34 °C. Используй мягкие моющие средства, но не каждый день, а раз в неделю. Не намыливай все тело, а только определенные зоны.
Чтобы не раздражать кожу еще больше, не используй мочалку и щетки. После купания аккуратно промокни тело полотенцем, растирать не стоит.
Чтобы не раздражать кожу еще больше, не используй мочалку и щетки. После купания аккуратно промокни тело полотенцем, растирать не стоит.
Регулярно увлажняй тело с головы до пяток, а чтобы не забывать о ежедневном ритуале — положи крем у кровати.
Следи за своей средой: ежедневно проветривай квартиру и держи среднюю температуру в помещении на уровне 19–20 °C.
Неправильная одежда может только усугубить ситуацию. Поэтому отдавай предпочтение вещам без грубых швов и избегай синтетических тканей. Если у малыша сухая кожа, то одевай ему хлопчатобумажные перчатки, чтобы ребенок не расчесывал сам себя.
На самом деле защищать кожу от солнца нужно круглый год, но особенно уделяй этому внимание с середины марта до конца сентября.
Скоро будет лето, жарко и люди начнут часто потеть. Это естественно, но старайся не оставлять пот на коже, а по возможности принимай быстрый душ.
После пляжа обязательно увлажняй тело, ведь соль сушит кожу. Но перед этим не забудь покупаться пресной водой.
После пляжа обязательно увлажняй тело, ведь соль сушит кожу. Но перед этим не забудь покупаться пресной водой.
В целом нужно сбалансировано питаться, однако ограничивать себя в определенных продуктах лучше только после консультации с врачом и выявления пищевых аллергий.
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