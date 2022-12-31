Как правильно варить кальмары, чтобы были нежными, а не резиновыми

Морепродукты низкокалорийные, поэтому их советуют есть, если соблюдаешь диету. Тем не менее они содержат много питательных веществ и витаминов. Но морепродукты могут стать еще тем испытанием, особенно приготовление кальмара.

Люди долго учатся, как варить кальмары. Они с первого раза могут не получиться идеальными и нежными. Этого моллюска сейчас можно купить в любом супермаркете. Если не свежего, то замороженного точно. Поэтому мы расскажем, как правильно варить кальмары.

Эти моллюски обладают нежным вкусом и являются основным ингредиентом многих салатов или других блюд с морепродуктами. Поэтому нужно научиться правильно их варить. Однако сначала нужно почистить кальмары.

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Как правильно чистить кальмара

В первую очередь нужно отрезать голову и щупальца кальмара. Если голову нужно выкинуть, то щупальца можно приготовить и есть. Чаще всего кальмары продаются без головы и щупалец.

Чтобы тушку кальмара было легче чистить, ее надо ошпарить кипятком. Положить моллюска на доску, одной рукой держать кальмара, а другой — снимать кожу. Затем промыть его под проточной водой. Обязательно следует удалить хитиновую пластинку и внутренние органы.

Как варить кальмары

Варить кальмары можно несколькими способами. Главное в приготовлении морепродуктов — не передержать их, ведь они станут резиновыми. Следует четко соблюдать указанное время.

Как приготовить кальмара: классический способ

Чтобы сварить кальмара этим способом, нужно вскипятить воду и погрузить в нее моллюска. Подождать, когда вода снова закипит и варить кальмара под крышкой 1–2 минуты и не дольше!

Как сварить кальмара в холодной воде

Сначала нужно набрать в кастрюлю воду и положить в нее кальмары. Поставить кастрюлю на средний огонь. Посоли воду только тогда, когда она станет теплой.

Когда вода закипит, нужно варить кальмары 30 секунд и доставать.

Как приготовить кальмара в горячей воде

Набрать воду в кастрюлю, посолить и поставить на плиту. Когда в воде появятся первые пузырьки, бросить кальмара в воду. Когда кипение воды возобновится, сразу достать кальмара и положить на тарелку.

Как сварить кальмара: способ трех кипятков

Первый кипяток нужно использовать, чтобы почистить кальмара. Затем, когда вода в кастрюле закипит, варить моллюска ровно минуту. Затем промыть кальмара под проточной водой. Когда вода закипит, выключить ее и положить кальмара в кипяток еще на минуту.

Каждый раз в посуду с моллюском следует добавлять немного соли.

Как долго нужно варить кальмары

Время, необходимое для того, чтобы сварить кальмара, зависит от его вида. Как долго надо варить кальмары:

охлажденные морепродукты — 2 минуты;

целые тушки — 1–2 минуты;

тушки, очищенные механическим способом — 1 минуту;

маленькие молодые особи — 1 минуту;

щупальца —1 минуту;

кольца — 1 минуту.

Почему нужно быстро готовить морепродукты

Шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, почему нельзя долго готовить морепродукты.

— Морепродукты нужно готовить либо 1–2 минуты, либо 40–50 минут. Кальмары, креветки и другие морепродукты содержат много белков. Он имеет иную структуру, чем белок, который есть в мясе.

В морепродуктах белок сворачивается уже при температуре 40 °C, — объясняет повар.

Именно поэтому, если готовить морепродукты 10 минут, они становятся резиновыми. По словам Клопотенко, чтобы этот белок развернулся назад, нужно варить морепродукты минимум 40 минут.

Также шеф-повар добавляет, что лучше всего для приготовления морепродуктов подходят лимон, перец чили и соль.

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