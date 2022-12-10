Популярный таиландский суп у тебя дома — как приготовить том ям

Суп том ям популярен в Таиланде, как борщ в Украине. Этот суп давно вышел за пределы своей страны и покорил сердца многих людей. В самом же Таиланде его готовят как в уличных лавках, так и в дорогих ресторанах.

Сочетание мяса и морепродуктов может показаться странным, но с пастой том ям этот вкус невероятный. Для этой пасты нужны ингредиенты, которые мы не употребляем каждый день. Однако заменить их нельзя, потому что это уже не будет вкус настоящего таиландского супа.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить том ям. Он отметил, что уже готовую пасту можно купить в магазине. Но мы расскажем, как приготовить ее самостоятельно.

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Как приготовить том ям

Ингредиенты для том яма:

2 куриных бедра

200 г тигровых креветок

100 г мидий

1 перец чили

1 пучок кинзы

2 зубчика чеснока

5-7 листочков каффир-лайма

1 стебель лемонграсса

100 г шиитаке или шампиньонов

2 лайма

3 ст. л. рыбного соуса

3 см корня имбиря

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. томатной пасты

соль

Ингредиенты для куриного бульона:

2 куриных бедра

1 луковица

1 морковь

1 лавровый лист

соль

Как приготовить пасту том ям

В ступку положить листья каффир-лайма, предварительно измельчив их на кусочки. Стебель лемонграсса немного отбить тупым боком лезвия ножа. Середину нарезать и бросить в ступку. Почистить зубчик чеснока, порезать и положить в ступку. Добавить в ступку цедру, сок лайма, корень имбиря, натертый на мелкой терке, перец, томатную пасту и соль. Все перетереть до однородной массы.

Приготовление супа том ям

В первую очередь нужно сварить куриный бульон. Все ингредиенты для него положить в кастрюлю, залить водой и варить 25–30 минут. Бульон также можно приготовить заранее, что значительно сэкономит время.

Куриные бедра отделить от кожи и нарезать небольшими кусочками. Грибы порезать на четверо. Поджарить курицу с грибами на сильном огне.

В кастрюлю добавить 1 ст. л. пасты том ям, перемешать и жарить еще в течение минуты. Далее добавить креветки, верхние стебли лемонграсса, мидии и 3 ст. л. рыбного соуса.

Если осталась еще паста том ям, можно добавить еще, чтобы было острее. Влить куриный бульон, довести до вкуса и варить еще несколько минут.

Подавать суп том ям можно с кинзой или листьями каффир-лайма.

Супы могут быть самыми разными, а также вкусными и питательными. Ранее мы рассказывали, как приготовить творожный крем-суп.

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