Популярний таїландський суп у тебе вдома — як приготувати том ям

Суп том ям популярний у Таїланді, так само як борщ в Україні. Цей суп давно вийшов за межі своєї країни й підкорив серця багатьох людей. У самому ж Таїланді його готують як у вуличних лавках, так і в дорогих ресторанах.

Поєднання м’яса та морепродуктів може здатися дивними, але з пастою том ям цей смак неймовірний. Для цієї пасти потрібні інгредієнти, які ми не вживаємо щодня. Проте замінити їх не можна, бо це вже не буде смак справжнього таїландського супу.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати том ям. Він зазначив, що вже готову пасту можна придбати в магазині. Але ми розкажемо, як приготувати її самостійно.

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Як приготувати том ям

Інгредієнти для том яму:

2 курячих стегна

200 г тигрових креветок

100 г мідій

1 перець чилі

1 пучок кінзи

2 зубчики часнику

5-7 листочків каффір-лайма

1 стебло лемонграсу

100 г шиїтаке або печериць

2 лайми

3 ст. л. рибного соусу

3 см кореня імбиру

2 ст. л. соняшникової олії

1 ст. л. томатної пасти

сіль

Інгредієнти для курячого бульйону:

2 курячих стегна

1 цибуля

1 морква

1 лавровий лист

сіль

Як приготувати пасту том ям

У ступку покласти листки каффір-лайма, попередньо порвавши їх на шматки. Стебло лемонграсу трохи відбити тупим боком леза ножа. Середину нарізати й кинути у ступку. Почистити зубчик часнику, нарізати й покласти в ступку. Додати в ступку цедру, сік лайма, корінь імбиру, натертий на дрібній тертці, перець, томатну пасту і сіль. Усе перетерти до однорідної маси.

Приготування супу том ям

Насамперед треба зварити курячий бульйон. Усі інгредієнти для нього покласти в каструлю, залити водою і варити 25–30 хв. Бульйон також можна приготувати заздалегідь, що значно зекономить час.

Курячі стегна відокремити від шкіри й нарізати невеличкими шматочками. Гриби порізати на четверо. Підсмажити курку з грибами на сильному вогні.

У каструлю додати 1 ст. л. пасти том ям, перемішати й смажити ще протягом хвилини. Далі додати креветки, верхні стебла лемонграсу, мідії та 3 ст. л. рибного соусу.

Якщо залишилася ще паста том ям, можна додати ще, щоб було гостріше. Влити курячий бульйон, довести до смаку й варити ще протягом кількох хвилин.

Подавати суп том ям можна з кінзою чи листками каффір-лайма.

Супи можуть бути найрізноманітнішими та дуже смачними й поживними. Раніше ми розповідали, як приготувати сирний крем-суп.

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