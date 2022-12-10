Популярний таїландський суп у тебе вдома — як приготувати том ям

Суп том ям популярний у Таїланді, так само як борщ в Україні. Цей суп давно вийшов за межі своєї країни й підкорив серця багатьох людей. У самому ж Таїланді його готують як у вуличних лавках, так і в дорогих ресторанах.
Поєднання м’яса та морепродуктів може здатися дивними, але з пастою том ям цей смак неймовірний. Для цієї пасти потрібні інгредієнти, які ми не вживаємо щодня. Проте замінити їх не можна, бо це вже не буде смак справжнього таїландського супу.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати том ям. Він зазначив, що вже готову пасту можна придбати в магазині. Але ми розкажемо, як приготувати її самостійно.
Інгредієнти для том яму:
Інгредієнти для курячого бульйону:
Фото: Pexels
Фото: сайт Євгена Клопотенка
Насамперед треба зварити курячий бульйон. Усі інгредієнти для нього покласти в каструлю, залити водою і варити 25–30 хв. Бульйон також можна приготувати заздалегідь, що значно зекономить час.
Курячі стегна відокремити від шкіри й нарізати невеличкими шматочками. Гриби порізати на четверо. Підсмажити курку з грибами на сильному вогні.
У каструлю додати 1 ст. л. пасти том ям, перемішати й смажити ще протягом хвилини. Далі додати креветки, верхні стебла лемонграсу, мідії та 3 ст. л. рибного соусу.
Якщо залишилася ще паста том ям, можна додати ще, щоб було гостріше. Влити курячий бульйон, довести до смаку й варити ще протягом кількох хвилин.
Подавати суп том ям можна з кінзою чи листками каффір-лайма.
Супи можуть бути найрізноманітнішими та дуже смачними й поживними. Раніше ми розповідали, як приготувати сирний крем-суп.
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