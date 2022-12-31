Їжа та рецепти

Як правильно варити кальмари, щоб були ніжними, а не гумовими

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 11:00
Як варити кальмари: які є способи та скільки часу потрібно
Фото: Pexels

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