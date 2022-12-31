Як правильно варити кальмари, щоб були ніжними, а не гумовими

Морепродукти — низькокалорійні, тому їх радять їсти, якщо дотримуєшся дієти. Попри це, вони містять багато поживних речовин та вітамінів. Але морепродукти можуть стати ще тим випробуванням, особливо приготування кальмара.

Люди довго вчаться, як варити кальмари. Адже вони з першого разу можуть не вийти ідеальними та ніжними. Цього молюска зараз можна купити у будь-якому супермаркеті. Якщо не свіжого, то замороженого точно. Тому ми розповімо, як правильно варити кальмари.

Ці молюски ніжні на смак та є головним інгредієнтом багатьох салатів чи інших страв з морепродуктами. Тому треба навчитися правильно їх варити. Проте спершу треба почистити кальмари.

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Як правильно чистити кальмара

Насамперед треба відрізати голову і щупальці кальмара. Якщо голову треба викинути, то щупальці можна приготувати та їсти. Найчастіше кальмари продаються без голови та щупалець.

Щоб тушку кальмара було легше чистити, її треба ошпарити окропом. Покласти молюска на дошку, однією рукою тримати кальмара, а іншою — знімати шкіру. Потім промити його під проточною водою. Обов’язково видалити хітинову пластинку і внутрішні органи.

Як варити кальмари

Варити кальмари можна кількома способами. Головне у приготуванні морепродуктів — не перетримати їх, адже вони стануть гумовими. Треба чітко дотримуватися вказаного часу.

Як приготувати кальмара: класичний спосіб

Щоб зварити кальмара цим способом, треба закип’ятити воду і занурити у неї молюска. Зачекати, коли вода знову закипить, і варити кальмара під кришкою не довше ніж 1–2 хвилини!



Як зварити кальмара у холодній воді

Спочатку треба набрати у каструлю воду і покласти в неї кальмари. Поставити каструлю на середній вогонь. Посолити воду тільки тоді, коли вона стане теплою.

Коли вода закипить, треба варити кальмари 30 секунд і діставати.

Як приготувати кальмара у гарячій воді

Воду набрати у каструлю, посолити й поставити на плиту. Коли у воді з’являться перші бульбашки, кинути кальмара у воду. Коли кипіння води відновиться, відразу дістати кальмара і покласти на тарілку.

Як зварити кальмара: спосіб трьох окропів

Перший окріп треба використати, щоб почистити кальмара. Потім, коли вода у каструлі закипить, варити молюска рівно хвилину. Потім промити кальмара під проточною водою. Коли вода закипить, вимкнути її й покласти кальмара в окріп ще на хвилину.

Щоразу в посуд з молюском слід додавати трохи солі.

Як довго треба варити кальмари

Час, який потрібен для того, щоб зварити кальмара, залежить від його виду. Як довго треба варити кальмари:

охолоджені морепродукти — 2 хв;

цілі тушки — 1–2 хв;

тушки, очищені механічним способом — 1 хв;

маленькі молоді особини — 1 хв;

щупальця — 1 хв;

кільця — 1 хв.

Чому треба швидко готувати морепродукти

Шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, чому не можна довго готувати морепродукти.

— Морепродукти треба готувати або 1–2 хвилини, або 40-50 хвилин. Кальмари, креветки та інші морепродукти мають багато білка. Він має іншу структуру, ніж той білок, який є в м’ясі.

У морепродуктів білок згортається вже за температури 40 °C, — пояснює кухар.

Саме тому, якщо готувати морепродукти 10 хвилин, вони стають гумовими. За словами Клопотенка, щоб цей білок розгорнувся назад, треба варити морепродукти мінімум 40 хвилин.

Також шеф-кухар додає, що найкраще для приготування морепродуктів підходять лимон, перець чилі та сіль.

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