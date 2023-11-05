Ужин будет романтическим, а не травматическим: как выбрать свежие морепродукты

Так хочется иногда полакомиться любимыми морепродуктами, или же устроить действительно романтический ужин только с любимой едой. Однако, если неправильно выбрать ингредиенты для своих блюд, может испортиться не только настроение, но и здоровье. Поэтому важно знать, как выбрать свежие морепродукты.

Американское издание HuffPost собрало несколько простых, но вместе с тем важных советов, которые помогут тебе при подготовке к ужину выбрать наиболее свежие и вкусные морепродукты. И тогда останется только наслаждаться вкусом блюд и не придется переживать за последствия.

Визуальная привлекательность

Самое простое, что можно сделать, когда выбираешь морепродукты, это обратить внимание на их вид. К примеру, если ты хочешь приготовить рыбу, то перед покупкой можно проверить, какие у нее глаза. Если они будут мутные, то лучше поискать более свежий продукт.

Сейчас также смотрят

Также в Управлении по продовольствию и медикаментам США советуют обращать внимание именно на охлажденную рыбу, или ту, которая разложена в контейнере на толстом слое льда.

Запах продукта

Еще один довольно простой признак, по которому можно определить свежесть продукта, — это запах. Он не должен быть кислым или протухшим, поскольку это будет свидетельствовать о несвежести. Поэтому, нужно воздержаться от покупки ингредиентов именно с таким ароматом.

Тактильные ощущения

По возможности нужно проверить рыбу на ощупь, ведь если она упругая, значит, такой продукт можно покупать. А вот скользкая кожура и дряблость могут свидетельствовать о несвежести.

В то же время следует помнить, что только рыба, которую только поймали, может быть покрыта слизью и пригодна к потреблению.

Цвет продукта

Важным показателем будут и жабры, которые должны быть только красно-розового или алого цвета. А вот с бурыми жабрами рыбу лучше не покупать.

Филе самого продукта должно быть однородного цвета. Особенно выдают несвежую рыбу края филе.

Если говорить более обобщено, то серый цвет, в частности с белой пленкой, должен стать красным флажком в выборе продукта. Не следует в таком случае покупать рыбу.

Цельность хвоста

Еще несколько важных признаков свежей рыбы касаются ее хвоста. Он должен быть цельным и даже немного увлажненным. Поэтому, если у рыбы закрученный, потертый или сухой хвост, значит продукт не стоит покупать.

Живот рыбы

О несвежести рыбы также может говорить немного разорванный живот. Это свидетельствует о том, что продукт начал портиться изнутри от внутренностей.

Подвижность и состояние раковины

Если ты хочешь выбрать свежие моллюски, тогда нужно обратить внимание именно на раковину. Она в первую очередь должна быть закрытой, но в то же время подвижной. Этот аспект можно проверить, если ударить одним моллюском о другой.

Также важно запомнить, что если после приготовления раковина не откроется, тогда лучше выбросить моллюск.

Кроме того, раковина не должна выглядеть сухой. Она должна быть темного цвета и казаться влагой немного. И запах из нее тоже должен быть свежим, поскольку обратное будет указывать, что ей давно пора на помойку.

Ракообразные должны быть живыми

Весь секрет уже разоблачен в подзаголовке. Дело в том, что ракообразные довольно быстро портятся, поэтому лучше их готовить в свежем виде.

Цвет креветок

Достаточно важно в выборе креветок обращать внимание на их вид. Они должны быть с легким блеском и полупрозрачными. Если же они сухие или имеют черные пятна на оболочке, или слизь, то лучше воздержаться от покупки.

Уже есть продукты, но ноль идей? Читай десять способов вкусно приготовить креветки у себя дома.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.