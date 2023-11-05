Вечеря буде романтичною, а не травматичною: як обрати свіжі морепродукти

Так хочеться іноді поласувати улюбленими морепродуктами, або ж влаштувати дійсно романтичну вечерю лише з улюбленою їжею. Однак якщо неправильно вибрати інгредієнти для своїх страв, може зіпсуватись не лише настрій, але й здоров’я. Тому важливо знати, як обрати свіжі морепродукти.

Американське видання HuffPost зібрало кілька простих, але водночас важливих порад, які допоможуть тобі під час підготовки до вечері вибрати найбільш свіжі та смачні морепродукти. І тоді залишиться тільки насолоджуватись смаком страв та не доведеться перейматись за наслідки.

Візуальна привабливість

Найпростіше, що можна зробити, коли обираєш морепродукти, — це звернути увагу на їхній вигляд. Наприклад, якщо ти хочеш приготувати рибу, то перед купівлею можна перевірити, які у неї очі. Якщо вони будуть каламутні, то краще пошукати більш свіжий продукт.

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Також в Управлінні з продовольства і медикаментів США радять звертати увагу саме на охолоджену рибу, або ж ту, яка розкладена в контейнері на товстому шарі льоду.

Запах продукту

Ще одна досить проста ознака, за якою можна визначити свіжість продукту, — це запах. Він не має бути кислим чи протухлим, оскільки це точно буде свідчити про несвіжість. Тож потрібно утриматись від покупки інгредієнтів саме з таким ароматом.

Тактильні відчуття

За можливості потрібно перевірити рибу на дотик, адже якщо вона пружна, значить такий продукт можна купувати. А ось слизька шкірка та в’ялість можуть свідчити про несвіжість.

Водночас варто пам’ятати, що лише риба, яку тільки-но зловили, може бути вкрита слизом та придатна до споживання.

Колір продукту

Важливим показником будуть і зябра, які мають бути лише червоно-рожевого або яскраво-червоного кольорів. А ось з бурими зябрами рибу краще не купувати.

Філе самого продукту має бути однорідного кольору. Особливо видають несвіжу рибу краї філе.

Якщо ж говорити більш загально, то сірий колір, зокрема з білою плівкою, має стати червоним прапорцем у виборі продукту. Не варто у такому разі купувати рибу.

Цілісність хвоста

Ще трохи важливих ознак свіжої риби стосуються її хвоста. Він має бути цілісним та навіть трохи зволоженим. Так, якщо у риби закручений, потертий чи сухий хвіст, значить продукт не варто купувати.

Живіт риби

Про несвіжість риби також може свідчити трохи розірваний живіт. Це свідчить про те, що продукт почав псуватись зсередини від нутрощів.

Рухливість та стан мушлі

Якщо ти хочеш обрати свіжі молюски, тоді потрібно звернути увагу саме на мушлю. Вона насамперед має бути закритою, але водночас рухливою. Цей аспект можна перевірити, якщо вдарити одним молюском об інший.

Також важливо запам’ятати, що якщо після приготування мушля не привідкриється, тоді краще викинути молюск.

Крім того, мушля не має виглядати сухою. Натомість вона має бути темного кольору та видаватись вологою трохи. І запах з неї теж має бути свіжий, оскільки зворотнє буде вказувати, що їй давно пора на смітник.

Ракоподібні мають бути живими

Увесь секрет вже викритий у підзаголовку. Річ у тім, що ракоподібні досить швидко псуються, тому краще їх готувати у свіжому вигляді.

Колір креветок

Досить важливо у виборі креветок звертати увагу на їхній вигляд. Вони мають бути з легким блиском та напівпрозорими. Якщо ж натомість вони сухі чи мають чорні плями на оболонці, або ж слиз, то краще утриматись від покупки.

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