Нові контракти ЗСУ у 2025: що передбачає реформа

Кабінет Міністрів України схвалив і спрямував до Верховної Ради законопроєкт про запровадження мотиваційних контрактів у Силах оборони, який покликаний підвищити мотивацію військовослужбовців та забезпечити стабільність професійної армії.

Нова система запрацює в першому кварталі 2026 року, де будуть більш чіткі терміни служби, підвищені виплати та гарантії відстрочки від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони — деталі нових контрактів читай у матеріалі.

Нові контракти ЗСУ 2025: що відомо

Як зазначають у Міноборони, можливість укладати контракти з підвищеними мотиваційними чинниками надаватиметься:

військовозобов’язаним, які перебувають у запасі;

військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації.

Перший контракт з підвищеними мотиваційними чинниками укладатиметься на термін від 1 до 5 років, наступні — від 1 до 10 років, але не більше строку дії воєнного стану.

Військовослужбовці, які служать за призовом під час мобілізації, зможуть укласти або переукласти такі контракти. Серед ключових переваг: щорічні фінансові бонуси, додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях та підвищене грошове забезпечення.

Нова система контрактів покликана стати ключовим чинником у підвищенні мотивації особового складу та забезпеченні стабільності професійної армії

, — зазначили в Міноборони.

Законопроєкт також передбачає гарантії: відстрочку від мобілізації для тих, хто уклав контракт, та інші соціальні пільги. Уряд розраховує, що це стимулюватиме професійну службу та допоможе утримати досвідчених кадрів.

Ця реформа — це черговий крок до модернізації ЗСУ в умовах війни. Якщо Рада ухвалить законопроєкт, нові контракти стануть доступними вже на початку 2026 року.

