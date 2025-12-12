Новые контракты ВСУ в 2025: что предусматривает реформа

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о введении мотивационных контрактов в Силах обороны, призванный повысить мотивацию военнослужащих и обеспечить стабильность профессиональной армии.

Новая система заработает в первом квартале 2026 года, где будут более четкие сроки службы, повышены выплаты и гарантии отсрочки от мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве обороны — детали новых контрактов читай в материале.

Новые контракты ВСУ 2025: что известно

Как отмечают в Минобороны, возможность заключать контракты с повышенными мотивационными факторами будет предоставляться:

военнообязанным, находящимся в запасе;

военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации.

Первый контракт с повышенными мотивационными факторами будет заключаться на срок от 1 до 5 лет, последующие — от 1 до 10 лет, но не больше срока действия военного положения.

Военнослужащие, служащие по призыву во время мобилизации, смогут заключить или перезаключить такие контракты. Среди ключевых преимуществ: ежегодные финансовые бонусы, дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях и повышенное денежное довольствие.

Новая система контрактов призвана стать ключевым фактором в повышении мотивации личного состава и обеспечении стабильности профессиональной армии

, — отметили в Минобороны.

Законопроект также предусматривает гарантии: отсрочку от мобилизации для заключивших контракт и другие социальные льготы. Правительство рассчитывает, что это будет стимулировать профессиональную службу и поможет удержать опытных кадров.

Эта реформа — это очередной шаг к модернизации ВСУ в условиях войны. Если Рада примет законопроект, новые контракты станут доступны уже в начале 2026 года.

Раньше мы писали, чем отличается контракт от мобилизации — читай в материале, как ты можешь его заключить.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!