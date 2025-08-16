Не ацетоном і не спиртом: чим можна дезінфікувати смартфон

Щоранку, коли їдемо у транспорті на роботу і з неї додому, ми переважно “залипаємо” в телефоні. А ще коли гуляємо, працюємо, і так, навіть коли ходимо в туалет… Усі ці мікроби з транспорту, брудних рук та інших місць лишаються на екрані смартфона.

А потім ми притуляємося до нього обличчям, коли відповідаємо на дзвінки. Не дуже гігієнічно, правда? Саме тому потрібно часто дезінфікувати телефон. А як і чим це правильно робити, щоб не зіпсувати сенсорний екран і кольорові панелі? Про це детально розповіли The Independent.

Як дезінфікувати телефон проти мікробів і бруду

Згадай, коли востаннє ти дезінфікував/-ла свій телефон? А ще навушники, ноутбук і пульт від телевізора? А чим саме ти це робиш? Неправильні засоби та антисептики можуть пошкодити екран та захисне покриття телефона, погіршити сенсори і зіпсувати водонепроникні ущільнювачі.

Телефони потрібно протирати не лише через бруд і мікроби, а й відбитки пальців, які нашаровуються на екрані. Не всі мікроби, що накопичуються на екрані і чохлі телефона, можуть викликати хвороби, однак варто бути обережними.

Здається, ніби звичайний антисептик для рук чудово підходить для дезінфекції телефона. Однак ні, виробники Apple і Samsung категорично проти того, аби їхню техніку протирали спиртовими антисептиками.

А ще не можна протирати телефон та іншу техніку такими засобами:

відбілювач;

ацетон;

перекис водню;

оцет;

аерозольні спреї;

засіб для миття скла і вікон;

серветки з концентрацією спирту понад 70%.

Більшість смартфонів мають олеофобний шар. Така плівка захищає від відбитків пальців та плям. Спирт, ацетон та подібні агресивні речовини можуть руйнувати це покриття та знижувати чутливість сенсорів. Пізніше телефон перестане реагувати на доторк, і сенсори доведеться замінювати.

Проста порада: якщо мийним засобом не можна протерти кухонний стіл, то не варто застосовувати його і для телефона.

Чим можна дезінфікувати телефон

Правильно продезінфікувати телефон насправді просто і дешево. Перед очищенням потрібно зняти всі аксесуари і чохол — їх продезінфікувати окремо.

Вимкни телефон. Використай для протирання смартфона серветки для техніки зі вмістом спирту до 70%. Підійдуть м’які вологі серветки, а ще мікрофібра, антистатичні щіточки — для динаміків та прибирання пилу у важкодоступних місцях.

Після пандемії Covid-19, яка нині повернулася до Києва, виробники Apple дозволили протирати iPhone та інші гаджети серветками Clorox та іншими, що містять 70% ізопропілового спирту. Найголовніше, аби спирт не потрапляв в отвори для зарядки, прослуховування музики та в динаміки.

Не можна бризкати антисептик на екран. Краще змочувати ним серветку чи ватний диск, і вже так протирати екран смартфона.

Занурювати телефон у спеціальні рідини для чищення чи машинки з дезінфекції також не можна. Протирати екран телефона не можна паперовими серветками, газетами, папером, рушниками чи іншою грубою тканиною.

Протирати телефон антисептичними засобами краще мінімум раз на тиждень. А якщо ти постійно використовуєш телефон у транспорті, людних місцях, спортзалах, лікарнях і закладах харчування — краще дезінфікувати телефон частіше.

