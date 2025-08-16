Не ацетоном и не спиртом: чем можно дезинфицировать смартфон

Каждое утро, когда едем в транспорте на работу и с нее домой, мы преимущественно “залипаем” в телефоне. А еще когда гуляем, работаем, и так даже когда ходим в туалет… Все эти микробы из транспорта, грязных рук и других мест остаются на экране смартфона.

А потом мы прижимаемся к нему лицом, когда отвечаем на звонки. Не очень гигиенично, правда? Поэтому нужно часто дезинфицировать телефон. Как и чем это правильно делать, чтобы не испортить сенсорный экран и цветные панели? Об этом подробно рассказали The Independent.

Как дезинфицировать телефон от микробов и грязи

Вспомни, когда в последний раз ты дезинфицировал/-а свой телефон? А еще наушники, ноутбук и пульт от телевизора? А чем ты это делаешь? Неправильные средства и антисептики могут повредить экран и защитное покрытие телефона, ухудшить сенсоры и испортить водонепроницаемые уплотнители.

Телефоны нужно протирать не только из-за грязи и микробов, но и отпечатков пальцев, которые наслаиваются на экране. Не все микробы, которые накапливаются на экране и чехле телефона, могут вызвать болезни, но стоит быть осторожными.

Кажется, будто обычный антисептик для рук отлично подходит для дезинфекции телефона. Но нет, производители Apple и Samsung категорически против того, чтобы их технику протирали спиртовыми антисептиками.

А еще нельзя протирать телефон и другую технику такими средствами:

отбеливатель;

ацетон;

перекись водорода;

уксус;

аэрозольные спреи;

средство для мытья стекла и окон;

салфетки с концентрацией спирта более 70%.

Большинство смартфонов имеют олеофобный слой. Такая плёнка защищает от отпечатков пальцев и пятен. Спирт, ацетон и подобные агрессивные вещества могут разрушать покрытие и снижать чувствительность сенсоров. Позже телефон перестанет реагировать на прикосновения, и сенсоры придется менять.

Простой совет: если моющим средством нельзя протереть кухонный стол, то не стоит его применять и для телефона.

Чем можно дезинфицировать телефон

Правильно продезинфицировать телефон на самом деле просто и дешево. Перед очисткой нужно снять все аксессуары и чехол — их продезинфицировать отдельно.

Выключи телефон. Используй для протирания смартфона салфетки для техники с содержанием спирта до 70%. Подойдут мягкие влажные салфетки, а также микрофибра, антистатические щеточки для динамиков и уборки пыли в труднодоступных местах.

После пандемии Covid-19, ныне вернувшейся в Киев, производители Apple разрешили протирать iPhone и другие гаджеты салфетками Clorox и другими, содержащими 70% изопропилового спирта. Самое главное, чтобы спирт не попадал в отверстия для зарядки, прослушивания музыки и динамики.

Нельзя брызгать антисептик на экран. Лучше смачивать им салфетку или ватный диск, и уже так протирать экран смартфона.

Погружать телефон в специальные чистящие жидкости или машинки дезинфекции тоже нельзя. Протирать экран телефона нельзя бумажными салфетками, газетами, бумагой, полотенцами или другой грубой тканью.

Протирать телефон антисептическими средствами лучше минимум раз в неделю. А если ты постоянно используешь телефон в транспорте, людных местах, спортзалах, больницах и заведениях питания, лучше дезинфицировать телефон чаще.

