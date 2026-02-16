Посилки до 50 євро та енерготовари: що українці купують за кордоном

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати масштабного дослідження щодо ставлення українців до поштових сервісів та ініціатив із підвищення податкового навантаження на міжнародні відправлення.

Результати виявилися однозначними: абсолютна більшість громадян вбачає у запровадженні 20% ПДВ на всі закордонні посилки загрозу не лише для свого гаманця, а й для обороноздатності країни.

Податки під час війни: чому українці проти

За даними опитування, проведеного на початку лютого 2025 року, 82% респондентів не підтримують ідею введення ПДВ у розмірі 20% на всі без винятку міжнародні посилки.

Головним аргументом є те, що міжнародна пошта стала критичним інструментом виживання. Близько 79% опитаних переконані: подорожчання посилок негативно вдарить по волонтерській діяльності.

Ще більше занепокоєння викликають можливі затримки на митниці через нове адміністрування — 85% українців вважають, що це створить додаткові перешкоди для забезпечення фронту.

Що купують за кордоном: від одягу до енергообладнання

Попри стереотипи про дорогий імпорт, статистика свідчить про зворотне. 68% міжнародних посилок мають вартість до 50 євро. Це дрібні покупки, які здійснюють люди з різним рівнем достатку.

За останній рік товари з-за кордону отримувала майже третина громадян (29%). Пріоритети розподілилися так:

45% — одяг та взуття;

26% — павербанки, акумулятори та зарядні пристрої;

29% замовлень були безпосередньо пов’язані з подоланням енергетичної кризи.

Пошта всередині країни: кожна друга сім’я у грі

Доставка по Україні вже давно стала частиною повсякденного побуту. Близько 50% населення користуються послугами поштових операторів принаймні раз на кілька місяців. При цьому третина з них отримує або передає відправлення кілька разів на місяць.

Для багатьох українців закордонні посилки — це не про шопінг, а про необхідність. 64% опитанихвідзначають високу важливість міжнародної пошти в умовах війни, а кожен четвертий вважає її критично важливою.

Довідка: соціологічна група Рейтинг працює на ринку досліджень з 2008 року і є однією з найбільш авторитетних інституцій в Україні, що спеціалізується на вивченні громадської думки та маркетингових дослідженнях.

