Понад 50 спікерок та сотні ідей: чим запам’ятався Український Жіночий Конгрес на Вінниччині

У Вінниці відбувся масштабний Український Жіночий Конгрес під назвою Сила жінок. Вінниччина, який об’єднав понад пів сотні спікерок та сотні учасників з усієї країни.

Захід став ключовим майданчиком для обговорення жіночого лідерства, зібравши понад 300 гостей офлайн та понад тисячу глядачів у режимі реального часу. Головною темою події став практичний досвід жінок, які в умовах війни не лише долають особисті виклики, а й перетворюють їх на дієві стратегії розвитку для своїх громад.

Видимість як інструмент впливу в регіонах

Відкриваючи конгрес, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк наголосила, що для організації принципово важливо регулярно проводити події саме в регіонах. За її словами, це дозволяє підсвітити досягнення жінок, які часто залишаються поза увагою на національному рівні.

— Проводячи Конгреси, особливо в регіонах, ми хочемо зробити історії жінок видимими і почутими. Бо видимість дає нам інструменти і вплив. Ми хочемо показати, як регіональні практики формують державну стійкість. А почувши різні досвіди – напрацювати підходи, важливі для майбутнього розвитку громад, — зазначила Олена Кондратюк.

Жіноче лідерство як стандарт, а не виняток

Директорка та співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська акцентувала на тому, що жіноча участь в управлінні громадами вже давно перестала бути чимось додатковим або факультативним. Вона переконана, що саме жінки сьогодні є тим ресурсом, на якому тримається життєздатність тилових та прифронтових міст.

Жіноче лідерство — це не доповнення чи виняток. Це ресурс, на якому тримаються громади. Там, де жінки беруть участь, зростає стійкість, довіра і реальні результати для людей. Завдання — щоб ці історії стали нормою, а не винятком, — зауважила Світлана Войцеховська.

Шлях до Євросоюзу через відповідальність у громадах

Програма конгресу у Вінниці охопила три дискусійні платформи, де спікерки обговорювали шлях від особистої реалізації до складних управлінських рішень. Народна депутатка Марія Іонова підкреслила, що європейська інтеграція України починається не в столичних кабінетах, а безпосередньо на місцях, де міжнародні проєкти стають частиною повсякденного життя людей.

— Наш рух до Європейського Союзу починається не тільки в кабінетах, а скоріше в громадах. Саме тут міжнародні проєкти стають реальними змінами для людей. І саме тут жіноче лідерство відіграє ключову роль, бо жінки швидше адаптуються, беруть на себе відповідальність і запускають нові процеси, — заявила Марія Іонова.

Важливим блоком конгресу стала взаємодія з бізнесом, зокрема презентація успішних кейсів від фонду МХП-Громаді. Представники компанії зазначили, що сьогодні вкрай важливо бути надійними партнерами для жінок, які реалізують себе в армії, волонтерстві та ветеранській політиці. Заступник СЕО МХП Юрій Мельник наголосив, що концепція розумної сили є глобальним завданням для всієї держави.

Ми віримо, що тільки разом ми зможемо вирішити найглобальніше завдання – розумна сила. Це сила не тільки громади, а кожної людини. Адже сильні люди створять сильний бізнес, сильні громади, сильні регіони – і ми будемо жити у великій сильній державі, — наголосив Юрій Мельник.

Варто нагадати, що Український Жіночий Конгрес, заснований у 2017 році, вже домігся історичних змін, таких як скасування заборони на 450 професій для жінок та впровадження гендерних квот. Подібні регіональні зустрічі продовжують закладати фундамент для політики рівності, яка стає невід’ємною частиною відновлення та розвитку України.

Фото в матеріалі: УЖК.

Жіноче лідерство в громадах — лише одна зі складових великої картини. Адже права жінок — це не лише про можливості тут і зараз, а й про глобальні тенденції, які впливають на майбутнє. Як саме вони змінюються — про це у новому звіті ООН, який підсумовує 30 років боротьби за рівність.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!