В Виннице стартовал Украинский Женский Конгресс: главные акценты мероприятия

Сегодня, 30 марта, Винница стала главной площадкой для обсуждения стратегической роли женщины в жизни воюющей страны. Именно здесь начал свою работу региональный Украинский Женский Конгресс под названием Сила женщин. Виннитчина.

Событие открыла вице-спикер Верховной Рады и соучредитель УЖК Елена Кондратюк, которая напомнила, что мероприятие этого года является логическим продолжением большого киевского форума.

О чем говорили на Женском Конгрессе

Анализируя путь, который прошли украинские женщины за два года большой войны, Елена Кондратюк предложила точную психологическую и политическую формулу трансформации общества. Если прошлогодний киевский Конгресс фокусировался на смелости, то нынешняя повестка дня в Виннице диктует новую реальность — осознание собственной состоятельности.

Смелость женщин родила стойкость, резильентность, которой теперь так восхищается мир. А стойкость породила осознание собственной силы, — подчеркнула Елена Кондратюк, добавив, что именно гибкость, эмпатия и умение держать удар стали тем фундаментом, на котором держится государственная стабильность.

Читать по теме Украинский Женский Конгресс в Виннице: событие, которое покажет опыт женщин-лидеров в общинах

Четыре вектора развития: от идентичности до ЕС

Для организаторов УЖК региональный формат — это не просто выездная сессия, а возможность вывести опыт женщин из общин в плоскость общенациональных решений. Депутат наметила четыре стратегические задачи Конгресса:

Видимость: дать голос тем, кто ежедневно работает на земле в общинах.

Опыт: доказать, что локальные практики являются кирпичиками государственной стойкости.

Решения: сформировать конкретные подходы для развития местного самоуправления.

Идентичность: укрепить общины через понимание собственной роли в истории страны.

Программа дня насыщена историями успеха, где персональное лидерство трансформируется в благосостояние общин, а оно, в свою очередь, становится локомотивом евроинтеграционного прогресса Украины.

Новая культура памяти и закон об увековечении

Особым эмоциональным моментом стало начало работы Конгресса в 9:00, когда участницы вместе с винничанами присоединились к общенациональной Минуте молчания. Елена Кондратюк напомнила, что это почтение памяти теперь является нормой закона, который она инициировала совместно с общественным сектором.

Вице-спикер вспомнила и неоценимый вклад Героини Украины (посмертно) Ирины Цыбух в формирование новой архитектуры памяти.

В течение дня в Виннице работают три дискуссионные платформы, охватывающие путь от личной самореализации женщины до успеха всей общины. Специальные гости мероприятия презентуют практические инструменты, которые должны помочь местному бизнесу и активисткам находить точки роста даже в сверхсложных условиях военного положения.

Как резюмируют организаторы, Сила женщин. Виннитчина — это не про лозунги, а про реальное участие женщин в архитектуре будущей победы и восстановления.

Главное фото: УЖК.

Женское лидерство в общинах — лишь одна из составляющих большой картины. Ведь права женщин — это не только о возможностях здесь и сейчас, но и о глобальных тенденциях, которые влияют на будущее. Как именно они меняются — об этом в новом отчете ООН, который подытоживает 30 лет борьбы за равенство.

