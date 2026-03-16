Украинский Женский Конгресс в Виннице: событие, которое покажет опыт женщин-лидеров в общинах

30 марта в Виннице состоится региональный Украинский Женский Конгресс “Сила жінок. Вінниччина”. Его посвятят роли женщин в формировании сильных и устойчивых общин, сообщает сайт организации.

Подобные мероприятия в регионах проводятся по всей стране, чтобы сделать видимым опыт женщин-лидерок в общинах и масштабировать его во всех уголках Украины.

Украинский Женский Конгресс в Виннице: что известно о событии

Событие посетят военные, ветеранки, представители власти, бизнеса, общественного сектора и международных организаций. Внимание будет приковано к женщинам, которые своими решениями меняют жизнь общин.

Это деятели с персональными историями лидерства:

мать, потерявшая сына и основавшая в память о нем социальную инициативу для ветеранов;

супруги погибших, создавшие бизнесы, направленные на помощь фронту;

депутатка облсовета, вооющая на передовой.

К работе Украинского Женского Конгресса в Винницкой области 30 марта можно присоединиться онлайн. Для этого заполняй регистрационную форму.

Соучредительница Украинского Женского Конгресса, вицеспикер Елена Кондратюк отметила, что в фокусе события в Виннице — опыт лидерства женщин, который рождается в регионах как ответ на вызовы войны.

Мы исследуем, как персональное лидерство трансформируется в ответственное: когда женщины поддерживают устойчивость своих общин и всей страны.

Соучредитель Конгресса и его директор Светлана Войцеховская добавила, что участницы и участники Конгресса будут говорить о практических решениях, которые пригодятся в вопросах устойчивости и развития даже в сложных условиях.

— Отдельное внимание мы уделим роли общин и женщин-лидерок по пути в Европейский Союз, — сообщила соучредительница Украинского Женского Конгресса, народная депутат Мария Ионова.

Одним из ключевых партнеров мероприятия стал фонд “МХП-Громаді”, который продемонстрирует успешные кейсы взаимодействия социально ответственного бизнеса и общин.

Украинский Женский Конгресс — это площадка для продвижения политики равенства в Украине, основанная в 2017 году. Благодаря его деятельности в Украине отменили запрет на 450 “мужских” профессий для женщин, приняли гендерную квоту на выборах, а женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.

Напомним, что на конгрессе в 2025 году рассказали историю 73-летней женщины-медика, прошедшей Азовсталь и плен.

