Погода в Виннице в феврале 2026 года: морозы и снега придут в город уже скоро

Начало месяца в Виннице в феврале 2026 года будет морозным, а конец этого периода — чуть ли не полностью снежным. Читай, какая будет погода в городе в феврале 2026 года – в материале.

Погода в Виннице в феврале 2026: первая декада, с 01.02 по 10.02

Первая декада февраля в Виннице пройдет под знаком температурной нестабильности: днем ​​столбики термометров будут показывать от -15 до +3°C, тогда как в ночные часы ожидается существенное похолодание до -22°C…-2°C.

Осадки в виде снега прогнозируются на 4 и 5 февраля, однако уже с 6 по 10 февраля установятся ясная и солнечная погода с переменной облачностью, что позволит земле немного прогреться. В остальные дни в начале месяца в Виннице будет преобладать полная облачность без прояснений.

Прогноз погоды в Виннице в феврале 2026: вторая декада, с 11.02 по 20.02

Во второй декаде февраля интенсивность осадков заметно снизится, и только 19 февраля возможен небольшой снег с дождем, в то время как 12, 15 и 18 числа местные смогут насладиться солнечными прояснениями с переменной облачностью. Во всех остальных днях этого периода в городе будет преобладать пасмурная погода без осадков и солнечного света.

Ситуация с температурой обещает быть более предсказуемой и умеренной: днем ​​воздух будет прогреваться от +2 до +5°C, а ночью ожидаются незначительные морозы в диапазоне -3°C…-1°C.

Погода в Виннице на февраль 2026: третья декада, с 21.02 по 28.02

В конце февраля в Виннице будет наблюдаться устойчивый температурный режим: дневные показатели будут стабильно держаться в пределах 0°C…+4°C, а ночью столбики термометров будут опускаться до -5°C…-1°C.

Последняя неделя месяца обещает быть значительно влажнее предыдущих периодов, поскольку количество осадков за это время превысит показатели двух первых декад вместе взятых.

В частности, 22, 23 и 26 февраля ожидается дождь со снегом, тогда как 21, 25, 27 и 28 числа пройдут средней силы снегопады, способствующие формированию снежного покрова на дорогах города. 24 февраля станет единственным светлым промежутком — только в этот день в небе будет солнышко, однако не без переменной облачности.

