Погода в Днепре в феврале 2026: прогнозируются ли сильные заморозки

Зима постепенно подходит к своему логическому концу, и последний месяц — февраль — уже совсем скоро будет встречать, а затем провожать всех нас.

Обычно в феврале всегда большие морозы и сильные метели, но так ли будет и в этот раз? Читай в материале, какая будет погода в Днепре в феврале 2026 года и стоит ли прятать теплые зимние пальто.

Погода в Днепре в феврале 2026: первая декада, с 01.02 по 10.02

В первые дни февраля в Днепре погода будет достаточно ясной и теплой: лишь 9 числа стоит ожидать небольшой снег и 3, 8 и 10 февраля прогнозируется полная облачность. Все остальные дни будут полностью или преимущественно солнечными.

Что касается температуры, то к середине месяца морозы точно сохранятся: днем ​​средняя температура воздуха предполагается от -6°C до +3°C, а ночью от -12°C до -3°C.

Прогноз погоды в Днепре в феврале 2026: вторая декада, с 11.02 по 20.02

Середина месяца окажется более спокойной на перепады температур: они хоть и будут, но не значительны. В течение этих дней показатели термометра будут находиться в диапазоне +1…+3°C днем ​​и -6…-2°C в течение ночного времени суток.

Что касается прогнозируемых осадков, 11 февраля должен пройти ледяной дождь, в течение 14 и 15 числа в Днепре будет лить дождь со снегом, а 18 — пройдет сильный снегопад. 17 и 20 февраля в городе будет солнце на небе, а все остальные даты прогнозируются быть облачными без осадков и прояснений.

Погода в Днепре на февраль 2026: третья декада, с 21.02 по 28.02

Последняя неделя месяца и зимы в Днепре будет переменной по осадкам и погоде в целом: 21 и 22 февраля будет преобладать полное облачность, а в течение 24 и 25 числа в городе снова будет идти снег с дождем. Все остальные даты в этот промежуток времени обещают быть преимущественно солнечными и более теплыми.

Что касается температуры, то показатель термометра будет на уровне от 0 до +5°C в дневное время суток, тогда как ночью еще будет держаться морозец — от -3 до -1°C.

