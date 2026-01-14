Погода в Дніпрі в лютому 2026: чи прогнозуються сильні заморозки

Зима поступово підходить до свого логічного кінця, і останній місяць — лютий — вже зовсім скоро зустрічатиме, а потім проводжатиме всіх нас.

Зазвичай у лютому завжди великі морози та сильні хуртовини, та чи буде так і цього разу? Читай в матеріалі, яка буде погода в Дніпрі в лютому 2026 та чи варто ховати теплі зимові пальта.

Погода в Дніпрі в лютому 2026: перша декада, з 01.02 по 10.02

Протягом перших днів лютого в Дніпрі погода буде доволі ясною та теплою: лише 9 числа варто очікувати невеликий сніг і 3, 8 та 10 лютого прогнозується повна хмарність. Всі інші дні будуть повністю або переважно сонячними.

Щодо температури, то до середини місяця морози точно збережуться: вдень середня температура повітря передбачається від -6°C до +3°C, а вночі — від -12°C до -3°C.

Прогноз погоди в Дніпрі в лютому 2026: друга декада, з 11.02 по 20.02

Середина місяця виявиться більш спокійною на перепади температур: вони хоч і будуть, та не значні. Протягом цих днів показники термометра перебуватимуть в діапазоні +1…+3°C вдень, і -6…-2°C протягом нічного часу доби.

Щодо прогнозованих опадів, то 11 лютого має пройти крижаний дощ, протягом 14 та 15 числа в Дніпрі литиме дощ зі снігом, а 18 — пройде сильний снігопад. 17 та 20 лютого в місті переважатиме сонце на небі, а всі інші дати прогнозуються бути хмарними без опадів та прояснень.

Погода в Дніпрі на лютий 2026: третя декада, з 21.02 по 28.02

Останній тиждень місяця та зими в Дніпрі буде перемінним щодо опадів та погоди в цілому: 21 та 22 лютого переважатиме повно хмарність, а протягом 24 та 25 числа в місті знову йтиме сніг з дощем. Всі інші дати у цей проміжок часу обіцяють бути переважно сонячними та більш теплими.

Щодо температури, то показник термометра буде на рівні від 0°C до +5°C в денний час доби, тоді як вночі ще триматиметься морозець — від -3°C до -1°C.

Раніше ми писали, яка буде погода в березні 2026 в Україні — читай в матеріалі, коли до нас прийде весняне тепло.

