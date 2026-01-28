Погода в Вінниці в лютому 2026: морози та сніги прийдуть до міста вже незабаром

Початок місяця у Вінниці в лютому 2026 буде морозним, а кінець цього періоду — ледь не повністю сніжним. Читай, яка буде погода у місті в лютому 2026 року — в матеріалі.

Погода у Вінниці в лютому 2026: перша декада, з 01.02 по 10.02

Перша декада лютого у Вінниці пройде під знаком температурної нестабільності: вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -15°C до +3°C, тоді як у нічні години очікується суттєве похолодання до -22°C…-2°C.

Опади у вигляді снігу прогнозуються на 4 та 5 лютого, проте вже з 6 по 10 лютого встановиться ясна та сонячна погода з мінливою хмарністю, що дозволить землі трохи прогрітися. Протягом решти днів на початку місяця у Вінниці переважатиме повна хмарність без прояснень.

Прогноз погоди у Вінниці в лютому 2026: друга декада, з 11.02 по 20.02

У другій декаді лютого інтенсивність опадів помітно знизиться, і лише 19 лютого можливий невеликий сніг із дощем, тоді як 12, 15 та 18 числа місцеві зможуть насолодитися сонячними проясненнями з мінливою хмарністю. Протягом усіх інших днів цього періоду в місті переважатиме похмура погода без опадів та сонячного світла.

Ситуація з температурою обіцяє бути більш передбачуваною та помірною: вдень повітря прогріватиметься від +2°C до +5°C, а вночі очікуються незначні морози в діапазоні -3°C…-1°C.

Погода в Вінниці на лютий 2026: третя декада, з 21.02 по 28.02

Наприкінці лютого у Вінниці спостерігатиметься стійкий температурний режим: денні показники стабільно триматимуться в межах 0°C…+4°C, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -5°C…-1°C.

Останній тиждень місяця обіцяє бути значно вологішим за попередні періоди, оскільки кількість опадів за цей час перевищить показники двох перших декад разом узятих.

Зокрема, 22, 23 та 26 лютого очікується дощ зі снігом, тоді як 21, 25, 27 та 28 числа пройдуть середньої сили снігопади, що сприятимуть формуванню снігового покриву на дорогах міста. 24 лютого стане єдиним світлим проміжком — лише цього дня в небі пануватиме сонечко, однак не без мінливої хмарності.

