Стиль життя

Погода в Вінниці в лютому 2026: морози та сніги прийдуть до міста вже незабаром

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Січня 2026, 16:50 3 хв.
яка буде погода у вінниці в лютому 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь