Погода в Харкові в лютому 2026: прогноз на останній місяць зими

Протягом усього місяця на мешканців міста очікує чергування похмурих днів зі змішаними опадами та рідкісних сонячних прояснень — читай в матеріалі, яка буде погода в Харкові в лютому 2026.

Прогноз погоди в Харкові в лютому 2026: перша декада, з 01.02 по 10.02

Перша декада лютого у Харкові відзначиться нестабільною температурною ситуацією, де денні показники термометрів суттєво коливатимуться від -6°C до +1°C. Нічний час буде значно холоднішим, адже стовпчики термометрів опускатимуться до позначок між -12°C та -4°C.

Ситуація з опадами також прогнозується мінливою: зокрема, 1, 2, 6 та 10 лютого мешканцям міста варто підготуватися до снігу. Єдиним ясним днем у цей період стане 7 лютого, коли очікується сонячна погода, що дещо прогріє землю. Протягом усіх інших днів початку місяця у Харкові переважатиме хмарність без значних прояснень.

Погода в Харкові в лютому 2026: друга декада, з 11.02 по 20.02

У середині місяця погодні умови стануть дещо стабільнішими, проте температурні показники продовжуватимуть коливатися в межах від -6°C до +2°C в денні години та від -12°C до -3°C у нічний час.

Що стосується опадів, то у цей період вони будуть менш інтенсивними: лише 13 та 15 лютого очікується невеликий сніг, тоді як 16, 17 і 18 числа небо проясниться і мешканці зможуть насолодитися сонячною погодою. Усі інші дні другої декади лютого супроводжуватимуться суцільною хмарністю без сонця та опадів.

Погода в лютому 2026 в Харкові: третя декада, з 21.02 по 28.02

Наприкінці місяця у Харкові збережеться тенденція до температурної нестабільності, коли денні показники коливатимуться в широкому діапазоні від -5°C до +4°C, а нічні заморозки сягатимуть від -11°C до -3°C.

Щодо опадів, то їх очікується небагато: 21 лютого прогнозують дощ зі снігом, а 22 та 25 числа пройдуть снігопади, які можуть утворити невеликий сніговий покрив на вулицях міста. Порадувати мешканців сонцем небо зможе лише 24 та 26 лютого, тоді як решта днів останньої декади місяця пройдуть під суцільною хмарністю без суттєвих прояснень.

