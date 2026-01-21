Погода в Харькове в феврале 2026: прогноз на последний месяц зимы

В течение всего месяца жителей города ждут чередующиеся пасмурные дни со смешанными осадками и редкими солнечными прояснениями — читай в материале, какая будет погода в Харькове в феврале 2026 года.

Прогноз погоды в Харькове в феврале 2026: первая декада, с 01.02 по 10.02

Первая декада февраля в Харькове будет отличаться нестабильной температурной ситуацией, где дневные показатели термометров будут существенно колебаться от -6°C до +1°C. Ночное время будет значительно холоднее, ведь столбики термометров опустятся до отметок между -12°C и -4°C.

Ситуация с осадками также прогнозируется переменной: в частности, 1, 2, 6 и 10 февраля жителям города стоит подготовиться к снегу. Единственным ясным днем в этот период станет 7 февраля, когда ожидается солнечная погода, которая несколько прогреет землю. В течение всех остальных дней начала месяца в Харькове будет преобладать облачность без значительных прояснений.

Погода в Харькове в феврале 2026: вторая декада, с 11.02 по 20.02

В середине месяца погодные условия станут несколько более стабильными, однако температурные показатели будут продолжать колебаться в пределах от -6°C до +2°C в дневное время и от -12°C до -3°C в ночное время.

Что касается осадков, то в этот период они будут менее интенсивными: только 13 и 15 февраля ожидается небольшой снег, тогда как 16, 17 и 18 числа небо прояснится, и жители смогут насладиться солнечной погодой. Все остальные дни второй декады февраля будут сопровождаться сплошной облачностью без солнца и осадков.

Погода в феврале 2026 в Харькове: третья декада, с 21.02 по 28.02

В конце месяца в Харькове сохранится тенденция к температурной нестабильности, когда дневные показатели будут колебаться в широком диапазоне от -5°C до +4°C, а ночные заморозки достигнут от -11°C до -3°C.

Что касается осадков, то их ожидается немного: 21 февраля прогнозируют дождь со снегом, а 22 и 25 числа пройдут снегопады, которые могут образовать небольшой снежный покров на улицах города. Порадовать жителей солнцем небо сможет только 24 и 26 февраля, тогда как остальные дни последней декады месяца пройдут под сплошной облачностью без существенных прояснений.

