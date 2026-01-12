Погода в Киеве в феврале 2026: будут ли сильные морозы в последний месяц зимы

Последний месяц зимы, февраль, обычно приносит сильнейшие холода и морозы в течение не только зимы, но и года. Читай в материале, какая будет погода в феврале 2026 года в Киеве и стоит ли ждать морозных дней в столице.

Погода в феврале 2026 в Киеве: первая декада, с 01.02 по 10.02

В первые десять дней в Киеве почти не предполагается никаких осадков: 1 февраля в столице пройдет ледяной дождь, а 4-6 числа на небе будет преобладать солнечная погода. Все остальные дни декады будут полностью облачными.

Что касается температуры воздуха, то в течение дня она будет держаться от -6° до +3°, тогда как ночью — от -12° до -3°. Особенно сильными будут морозы ночью, поэтому лучше воздержаться от вечерних прогулок в это время.

Читать по теме Погода в феврале 2026 в Украине: сильные морозы и ранняя весна в последний месяц зимы Что нас будет ждать в последний месяц зимы?

Погода в Киеве в феврале 2026: вторая декада, с 11.02 по 20.02

Посреди месяца в столице местные смогут наблюдать новогоднюю сказку: 12 и 13 числа в Киеве пройдет снег, 18 февраля снег вместе с дождем, а 19 — преобладает солнце. Все остальные дни предсказываются сплошной облачностью.

Что касается показателей температуры, то в это время уже станет теплеть, а природа постепенно начинает готовиться к весне: днем ​​термометр будет показывать от -4° до +2°, тогда как в ночное время суток — от -10° до -3°.

Прогноз погоды в феврале 2026 в Киеве: третья декада, с 21.02 по 28.02

Последняя неделя покажется самой теплой и начнет радовать солнцем: только 23 и 27 числа в столице пройдет снег, а все остальные дни солнце начнет прогревать землю и дома, преимущественно находясь на небе.

Дневная температура воздуха в последние дни будет в диапазоне -3…+5°, в то время как ночная -10…-2°. Хотя весна будет уже совсем близко, ночью прогнозируются такие же сильные холода и морозы, как были в начале месяца.

В целом погода в Киеве в феврале прогнозируется относительно спокойной и медленным переходом к весеннему теплу. Поэтому уже можно начинать планировать прогулки со своими знакомыми или друзьями и не забывать наслаждаться в последние зимние дни.

Раньше мы писали, как избежать травм во время гололеда — читай в материале рекомендации Минздрава.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!