Погода в Києві в лютому 2026: чи будуть сильні морози останнього місяця зими

Останній місяць зими, лютий, зазвичай приносить найсильніші холоди та морози протягом не лише зими, але й року. Читай в матеріалі, яка буде погода в лютому 2026 в Києві та чи варто чекати на морозні дні в столиці.

Погода в лютому 2026 в Києві: перша декада, з 01.02 по 10.02

Протягом перших десяти днів у Києві майже не передбачається жодних опадів: 1 лютого в столиці пройде крижаний дощ, а 4-6 числа на небі переважатиме сонячна погода. Усі інші дні декади будуть повністю хмарними.

Щодо температури повітря, то протягом дня вона триматиметься на рівні від -6°C до +3°C, тоді як вночі — від -12°C до -3°C. Особливо сильними будуть морози вночі, тому краще утриматися від вечірніх прогулянок у цей час.

Погода в Києві в лютому 2026: друга декада, з 11.02 по 20.02

Посеред місяця в столиці місцеві матимуть змогу спостерігати новорічну казку: 12 та 13 числа в Києві пройде сніг, 18 лютого сніг разом з дощем, а 19 — переважатиме сонце. Всі інші дні прогнозуються суцільною хмарністю.

Стосовно показників температури, то в цей час вже почне теплішати, а природа поступово починає готуватися до весни: вдень термометр показуватиме від -4°C до +2°C, тоді як у нічний час доби — від -10°C до -3°C.

Прогноз погоди в лютому 2026 в Києві: третя декада, з 21.02 по 28.02

Останній тиждень видасться найтеплішим та вже почне радувати сонцем: лишень 23 та 27 числа у столиці пройде сніг, а всі інші дні сонце почне прогрівати землю та будинки, переважно перебуваючи на небі.

Денна температура повітря в останні дні буде в діапазоні -3…+5°C, в той час як нічна — -10…-2°C. Хоч весна буде вже зовсім близько, вночі прогнозуються такі самі сильні холоди та морози, як були на початку місяця.

Загалом погода в Києві в лютому прогнозується відносно спокійною та з повільним переходом до весняного тепла. Тому вже можна починати планувати прогулянки зі своїми знайомими чи друзями та не забувати насолоджуватись останніми днями зими.

