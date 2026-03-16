Український Жіночий Конгрес у Вінниці: подія, що покаже досвід жінок-лідерок у громадах

30 березня у Вінниці відбудеться регіональний Український Жіночий Конгрес “Сила жінок. Вінниччина”. Його присвятять ролі жінок у формуванні сильних і стійких громад, повідомляє сайт організації.

Подібні заходи у регіонах проводять по всій країні, щоб зробити видимим досвід жінок-лідерок у громадах і масштабувати його в усіх куточках України.

Український Жіночий Конгрес у Вінниці: що відомо про подію

Подію відвідають військові, ветеранки, представниці влади, бізнесу, громадського сектору та міжнародних організацій. Увага буде прикута до жінок, які своїми рішеннями змінюють життя громад.

Це діячки з персональними історіями лідерства:

мати, яка втратила сина і заснувала в пам’ять про нього соціальну ініціативу для ветеранів;

дружини загиблих, які створили бізнеси, спрямовані на допомогу фронту;

депутатка облради, яка воює.

До роботи Українського Жіночого Конгресу на Вінничині 30 березня можна долучитися онлайн. Для цього заповнюй реєстраційну форму.

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Олена Кондратюк зауважила, що у фокусі події в Вінниці — досвід лідерства жінок, який народжується у регіонах як відповідь на виклики війни.

Ми дослідимо, як персональне лідерство трансформується у відповідальне: коли жінки підтримують стійкість своїх громад і всієї країни.

Співзасновниця Конгресу і його директорка Світлана Войцеховська додала, що учасниці та учасники Конгресу говоритимуть про практичні рішення, які стають в нагоді у питаннях стійкості та розвитку навіть у складних умовах.

— Окрему увагу ми приділимо ролі громад та жінок-лідерок на шляху до Європейського Союзу, — повідомила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

Одним із ключових партнерів заходу став фонд “МХП-Громаді”, який продемонструє успішні кейси взаємодії соціально відповідального бізнесу та громад.

Український Жіночий Конгрес — це майданчик для просування політики рівності в Україні, заснований у 2017 році. Завдяки його діяльності в Україні скасували заборону на 450 “чоловічих” професій для жінок, ухвалили гендерну квоту на виборах, а жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.

