Український Жіночий Конгрес у Вінниці: подія, що покаже досвід жінок-лідерок у громадах

30 березня у Вінниці відбудеться регіональний Український Жіночий Конгрес “Сила жінок. Вінниччина”. Його присвятять ролі жінок у формуванні сильних і стійких громад, повідомляє сайт організації.
Подібні заходи у регіонах проводять по всій країні, щоб зробити видимим досвід жінок-лідерок у громадах і масштабувати його в усіх куточках України.
Український Жіночий Конгрес у Вінниці: що відомо про подію
Подію відвідають військові, ветеранки, представниці влади, бізнесу, громадського сектору та міжнародних організацій. Увага буде прикута до жінок, які своїми рішеннями змінюють життя громад.
Це діячки з персональними історіями лідерства:
- мати, яка втратила сина і заснувала в пам’ять про нього соціальну ініціативу для ветеранів;
- дружини загиблих, які створили бізнеси, спрямовані на допомогу фронту;
- депутатка облради, яка воює.
Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Олена Кондратюк зауважила, що у фокусі події в Вінниці — досвід лідерства жінок, який народжується у регіонах як відповідь на виклики війни.
Ми дослідимо, як персональне лідерство трансформується у відповідальне: коли жінки підтримують стійкість своїх громад і всієї країни.
Співзасновниця Конгресу і його директорка Світлана Войцеховська додала, що учасниці та учасники Конгресу говоритимуть про практичні рішення, які стають в нагоді у питаннях стійкості та розвитку навіть у складних умовах.
— Окрему увагу ми приділимо ролі громад та жінок-лідерок на шляху до Європейського Союзу, — повідомила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.
Одним із ключових партнерів заходу став фонд “МХП-Громаді”, який продемонструє успішні кейси взаємодії соціально відповідального бізнесу та громад.
Український Жіночий Конгрес — це майданчик для просування політики рівності в Україні, заснований у 2017 році. Завдяки його діяльності в Україні скасували заборону на 450 “чоловічих” професій для жінок, ухвалили гендерну квоту на виборах, а жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.
