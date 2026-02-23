Стиль життя Подорожі та натхнення

Погода у Вінниці в березні 2026: чи затримається зима і в які дати чекати плюс двадцять тепла

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Лютого 2026, 14:00 2 хв.
погода вінниця березень 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь