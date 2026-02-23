Погода у Вінниці в березні 2026: чи затримається зима і в які дати чекати плюс двадцять тепла

Березень 2026 у Вінниці обіцяє бути досить мінливим, а весна — вологою і не ранньою. Але остання декада місяця остаточно переломить ситуацію на користь жаданого тепла.

Розглянемо довгостроковий прогноз погоди по декадах, щоб розуміти, як змінюватимуться температури протягом місяця, і залежно від цього планувати власні справи.

Погода у Вінниці в березні 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Місяць почнеться зимно, особливо вночі: 1 березня нічні мінуси сягатимуть -5 °C, а вдень стовпчик термометра ледве підніматиметься до нуля.

Сонце інколи показуватиметься, але вже 3 числа небо вкривається хмарами, а мороз вночі послабшає до -1 °C.

Середина декади радує денними плюсовими температурами, до +8 °C 4 березня, проте ночі все ще холодні, а на 7 та 8 березня синоптики прогнозують майже зимові опади у вигляді снігу та дощу.

Прогноз погоди у Вінниці в березні 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

Друга декада місяця у Вінниці буде нестабільною: ночі залишаються морозними, від -3 °C до -2 °C, а от денні температури тримаються у межах +1-6 °C.

Весняні дощі 11 та 14, 15 та 17, 18, 19, 20 числа змиють останні снігові замети.

А 16 березня в місто прийде перше весняне тепло, вдень до +10 °C, хоча ніч все ще прохолодна.

Погода у Вінниці на березень 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Третя декада місяця вже доволі впевнено відкриває двері весні: денні температури піднімаються від +9°C до +23 °C наприкінці місяця, а ночі стають м’якшими, +9-16 °C. Хоча дощі в період з 27 по 30 числа ще нагадують про нестійкий характер погоди.

Але загальна тенденція останніх днів березня у Вінниці — це остаточна перемога тепла. Погода в кінці місяця обіцяє бути хмарною, вологою, але такою, що не дає зимі жодного шансу на повернення.

