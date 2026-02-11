Погода у Львові у березні 2026: дощі та тепло сонця будуть вже незабаром

Перший місяць весни вже зовсім скоро завітає до кожного міста України та почне пригрівати власним теплом усіх нас. Читай, яка буде погода у Львові в берехні 2026 та наскільки тепло буде в місті — в матеріалі.

Погода у Львові в березні 2026: перша декада, з 01.03 по 10.03

Протягом перших десяти днів погода у Львові у березні буде зовсім нестабільною. Вдень температура повітря коливатиметься в діапазоні +2…+8°, а у нічні години — -4…0°. Показник термометра зодень буде відріхнятися від попередньої доби, тому перед походом на вулицю краще перевірити прогноз погоди.

Щодо прогнозу опадів, то тут теж не все стабільно: 1, 2 та 8 числа у місті дощитиме, в той час як 4, 7 та 10 березня в місті передбачається хмарність. Всі інші дні на небі переважатиме сонце з мінливою хмарністю. Інших опадів не передбачається.

Прогноз погоди у Львові на березень 2026: друга декада, з 11.03 по 20.03

Середина березня поступово почне прогрівати місто та бути більш стабільною щодо температурного режиму. Протягом дня у Львові показник термометра буде на рівні +4°…+11°, а протягом нічного часу доби іноді термометр показуватиме нижче нуля — від -2° до +3°.

Опади будуть і в цей період, однак небагато: зокрема лише 12 та 13 березня прогнозується сніжно-дощова погода, тому від прогулянок в цей час краще утриматись. 18 та 20 числа буде сонячна погода з мінливою хманістю, а всі інші дні передбачають виключно скупчення сірих хмар.

Погода у Львові на березень 2026: третя декада, з 21.03 по 31.03

Останні дні березня погода буде максимально сприятливою для прогулянок у плані температури: вдень повітря прогріватиметься до +8°…+12°, а вночі дещо опускатиметься до рівня -4°…+3°.

Щодо опадів, то протягом 28-30 березня у Львові погода передбачається дощовою, а отже гарно провести час на вулиці навряд чи вийде. Всі інші дні у цей період будуть сонячними, однак х переважною хмарністю, що не дасть можливості насолодитись сонцем наприкінці першого місяця весни сповна.

Раніше ми писали, яка буде погода в Хракові в березні 2026 — читай в матеріалі, чи буде так само тепло на іншому куточку України.

