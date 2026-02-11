Погода во Львове в марте 2026: дожди и тепло солнца будут уже скоро

Первый месяц весны уже совсем скоро посетит каждый город Украины и начнет пригревать собственным теплом всех нас. Читай, какая будет погода во Львове в октябре 2026 года и насколько тепло будет в городе — в материале.

Погода во Львове в марте 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

В первые десять дней погода во Львове в марте будет совсем нестабильной. Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне +2…+8°, а в ночные часы -4…0°. Показатель термометра одежд будет отрешаться от предыдущих суток, поэтому перед походом на улицу лучше проверить прогноз погоды.

Что касается осадков, то здесь тоже не все стабильно: 1, 2 и 8 числа во Львове будет дождь, в то время как 4, 7 и 10 марта в городе будет облачность. Все остальные дни на небе будет преобладать солнце с переменной облачностью. Других осадков не предполагается.

Читать по теме Погода в Киеве в марте 2026: потепление уже совсем скоро

Прогноз погоды во Львове на март 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Середина марта постепенно начнет прогревать город и быть более стабильной по температурному режиму. В течение дня во Львове показатель термометра будет на уровне +4°…+11°, а в течение ночного времени суток термометр будет показывать ниже нуля — от -2° до +3°.

Осадки будут и в этот период, однако немного: в частности, только 12 и 13 марта во Львове будет снежно-дождливая погода, поэтому от прогулок в это время лучше воздержаться. 18 и 20 числа будет солнечная погода с переменной облачностью, а все остальные дни предполагают исключительно скопление серых облаков.

Погода во Львове на март 2026: третья декада, с 21.03 до 31.03

Последние дни марта во Львове погода будет максимально благоприятной для прогулок в плане температуры: днем ​​воздух будет прогреваться до +8°…+12°, а ночью будет немного опускаться до уровня -4°…+3°.

Что касается осадков, то в течение 28-30 марта во Львове погода будет дождливой, а значит, хорошо провести время на улицы вряд ли получится. Все остальные дни в этот период будут солнечными, однако х преимущественной облачностью, что не даст возможности насладиться солнцем в конце первого месяца весны вполне.

Раньше мы писали, какая будет погода в Хракове в марте 2026 — читай в материале, будет ли так же тепло на другом уголке Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!