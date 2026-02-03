Погода в Харькове в марте 2026: будет ли сильное потепление первого месяца весны

Погода в Харькове в марте 2026 будет максимально долго задерживать зиму при себе, ведь в ночные часы в течение месяца все еще будет держаться минусовая температура, однако днем ​​показатель термометра будет постепенно подниматься выше и выше. Читай в материале какая будет погода в Харькове в марте 2026 года и ожидать ли сильных морозов в городе.

Погода в Харькове в марте 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

Первая декада марта в Харькове отметится сдержанным, но уверенным потеплением. В течение дня температура воздуха будет стабильно прогреваться до +1°C…+4°C, создавая относительно комфортабельные условия для дневных прогулок. Ночные часы все еще будут напоминать о зиме: столбики термометров будут опускаться до отметок -4°C…-1°C.

Несмотря на календарную весну, жителям города стоит подготовить теплую одежду, ведь начало месяца обещает быть богатым осадками. Особое внимание следует обратить на 6 и 7 марта, когда в городе прогнозируется мокрый снег с дождем.

Настоящим зимним приветом станет 8 марта: по прогнозам, в этот день снегопад продлится почти непрерывно в течение всех суток. Остальные дни пройдут под пасмурным небом со сплошной облачностью.

Читать по теме Погода в Одессе в марте 2026: теплые солнечные дни уже скоро Что следует ожидать от погоды на берегу моря?

Прогноз погоды в Харькове в марте 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Вторая декада марта в Харькове, к сожалению, не принесет ожидаемого тепла, оставляя город в непостоянной и капризной погоде. В этот период дневные температурные показатели будут колебаться в пределах +1…+5°C, что будет создавать лишь иллюзию весны, ведь ночные часы все еще будут напоминать о суровости зимы с морозами от -5 до -1°C.

Ситуация с осадками обещает быть максимально нестабильной: если 11, 13 и 17 марта прогнозируется лишь небольшой дождь со снегом, то уже 18 марта харьковчан ждет настоящее испытание в виде ледяного дождя.

Солнечные лучи порадуют горожан только 12 и 14 числа, в то время как все остальные дни декады пройдут под плотным занавесом облаков.

Погода в Харькове на март 2026: третья декада, с 21.03 по 31.03

Завершение первого весеннего месяца в Харькове ознаменуется постепенной установкой стабильно теплой погоды. В третьей декаде марта дневные температурные показатели будут уверенно держаться в диапазоне +3°C…+6°C, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе после продолжительных холодов.

Однако зима все еще будет напоминать о себе в темное время суток: в ночные часы воздух будет оставаться прохладным, а столбики термометров будут опускаться до отметок -3°C…-1°C.

Что касается осадков, то 24 марта харьковчан будет ждать небольшой снег, который даже не задержится на поверхности земли, а сразу будет таять. 21, 22, 25 и 27 числа город окутают плотные облака, а все остальные дни Харьков будет под лучами солнца с переменной облачностью.

Раньше мы писали, какая прогнозируется погода весной 2026 — читай в материале, будет ли сильное и значительное потепление на территории Украины и когда его ожидать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!